Đô Mỹ Trúc 'ăn mừng' sau khi Ngô Diệc Phàm bị kết án

Cô gái từng lên tiếng tố cáo bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp - Đô Mỹ Trúc - đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội sau khi nam diễn viên bị kết án 13 năm tù giam.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Đô Mỹ Trúc đã có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội sau khi bản án chính thức của Ngô Diệc Phàm được đưa ra. Theo đó, người đẹp đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái có nội dung: "Cuối cùng cũng đợi được rồi".

Đô Mỹ Trúc 'ăn mừng' khi Ngô Diệc Phàm bị kết án 13 năm tù - Ảnh: Internet

Cư dân mạng cho rằng bài đăng này của Đô Mỹ Trúc là động thái "ăn mừng" cho việc vụ án của Ngô Diệc Phàm đã có kết quả xét xử dù hot girl không hề nhắc đến tên của nam diễn viên.

Đô Mỹ Trúc là một trong những hot girl đình đám của MXH Trung Quốc cũng là người đi tiên phong trong "đại hội vạch mặt" Ngô Diệc Phàm. Trước đó, cô cho biết nắm trong tay bằng chứng khiến cho Ngô Diệc Phàm phải ngồi tù ít nhất 10 năm.

Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm là 13 năm tù giam và bị trục xuất khỏi Trung Quốc - Ảnh: Internet

Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, bị cáo sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc.

Sau khi điều tra, tòa án nhận thấy Ngô Diệc Phàm từ tháng 11 đến tháng 12/2020 đã chuốc rượu 3 nạn nhân rồi nhân lúc họ không có khả năng chống cự đã tiến hành hành vi cưỡng hiếp. Trước đó, vào ngày 1/7/2018, tại nơi ở của mình, Ngô Diệc Phàm đã cùng những người khác tổ chức hành vi quan hệ tập thể với hai người phụ nữ.

HOT: Ngô Diệc Phàm chính thức bị kết án 13 năm tù giam Tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ án của Ngô Diệc Phàm với các tội danh cưỡng hiếp và quan hệ tập thể.

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