Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Sao quốc tế 26/11/2022 20:22

Cô gái có công lớn trong việc vạch trần Ngô Diệc Phàm - Đô Mỹ Trúc - mới đây đã livestream kể lại quá trình mình bị nam nghệ sĩ lừa gạt.

Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam nghệ sĩ sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc.

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Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc - Ảnh: Internet 

Trong những người phụ nữ là nạn nhân của Ngô Diệc Phàm, Đô Mỹ Trúc là cô gái được biết đến nhiều nhất vì cô đã chủ động đứng lên chỉ điểm nam nghệ sĩ và thường xuyên phối hợp cùng cơ quan chức năng. Vì vậy, trong mắt cộng động người hâm mộ của Ngô Diệc Phàm, cô chính là "tội đồ".

Trong suốt thời gian vụ án của Ngô Diệc Phàm được điều tra, Đô Mỹ Trúc đã bị fan của nam nghệ sĩ công kích trên mọi mặt trận trong khi bản thân cô mới chính là nạn nhân. Theo đó, trang cá nhân của người đẹp này thường có những bình luận như: “Cô cũng không phải người tốt lành”, “Khi nào mới đến lượt cô ta vào tù”...

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Đô Mỹ Trúc bị fan của Ngô Diệc Phàm công kích - Ảnh: Internet

Sự việc này khiến cho Đô Mỹ Trúc vô cùng bức xúc mà mệt mỏi, nhân dịp Ngô Diệc Phàm đã bị kết án, cô đã tiến hành livestream kể lại chi tiết hành vi phạm tội của nam nghệ sĩ, đặc biệt là cách thức mà anh ta tìm và dụ dỗ các nạn nhân vô tội.

Theo Đô Mỹ Trúc, Ngô Diệc Phàm có một tài khoản Weibo phụ dùng để tìm các cô gái xinh đẹp. Khi anh ta thấy anh đó hợp mắt thì đều yêu cầu quản lý hãy “mang người đó đến cho anh ta”, chính bản thân cô cũng đã "bị" tìm thấy theo cách này.

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Sau đó quản lý của Ngô Diệc Phàm sẽ kết bạn trên MXH với cô gái đó, hỏi những câu hỏi như ngày tháng năm sinh, cân nặng chiều cao và lịch sử tình trường. Kế tiếp, người quản lý này sẽ hẹn gặp nạn nhân nhưng vốn buổi gặp này chính là một cái bẫy.

Trước đó, khi tin tức Ngô Diệc Phàm bị kết án vừa được công khai, Đô Mỹ Trúc đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một dòng trạng thái có nội dung: "Cuối cùng cũng đợi được rồi". Cư dân mạng cho rằng bài đăng này của Đô Mỹ Trúc là động thái "ăn mừng" cho việc vụ án của Ngô Diệc Phàm đã có kết quả xét xử dù hot girl không hề nhắc đến tên của nam nghệ sĩ.

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Sau 1 năm, vụ án của nam minh tinh nổi tiếng một thời đã có kết quả. Theo đó, tòa án quận Triều Dương đã công khai bản án sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Diệc Phàm 13 năm tù.

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