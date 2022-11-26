Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp bé gái dưới 14 tuổi, đối mặt với nguy cơ bị thiến hóa học sau khi hoàn thành bản án?

Sao quốc tế 26/11/2022 23:16

Vì bị trục xuất khỏi Trung Quốc ngay sau khi thực hiện xong bản án nên Ngô Diệc Phàm có nguy cơ sẽ bị thiến hóa học tại quê nhà Canada.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đang lên kế hoạch sẽ kháng cáo vì thấy bản án này là quá nặng đối với mình. Không những vậy nam nghệ sĩ có thể sẽ bị thiến hóa học sau khi trở về Canada vì là tội phạm tình dục.

ngo diec pham 1
Ngô Diệc Phàm đang lên kế hoạch sẽ kháng cáo và có thể sẽ bị thiến hóa học sau khi trở về Canada vì là tội phạm tình dục - Ảnh: Inernet

Không những vậy, liên quan đến tội danh cưỡng hiếp của Ngô Diệc Phàm, truyền thông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Giáo sư Mã Ngai, hiện đang là Giáo sư công tác tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc (ngôi trường top 1 về Luật tại Trung quốc) và vị giáo sư này đã có những tiết lộ gây sốc về vụ việc này. Theo đó, ông cho biết một trong những nạn nhân của tài tử họ Ngô là trẻ em dưới 14 tuổi và theo luật pháp Trung Quốc thì chỉ cần đối tượng dưới 14 tuổi thì có tự nguyện hay không thì đều bị khép vào tội hiếp dâm.

ngo diec pham 2

Điều này khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao vì thông tin Ngô Diệc Phàm có quan hệ đồi bại với trẻ em dưới 14 tuổi vốn đã lan truyền khi nam nghệ sĩ mới bị bắt giam để tiến hành điều tra.

Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam nghệ sĩ sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc bản án.

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Cô gái có công lớn trong việc vạch trần Ngô Diệc Phàm - Đô Mỹ Trúc - mới đây đã livestream kể lại quá trình mình bị nam nghệ sĩ lừa gạt.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Ngô Diệc Phàm bị kết án sao Hoa ngữ sao châu Á Ngô Diệc Phàm bị thiến hóa học

TIN LIÊN QUAN

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Đô Mỹ Trúc livestream 'tưng bừng' hậu Ngô Diệc Phàm bị kết án, kể lại tường tận quá trì bị tình cũ lừa gạt

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Xuất hiện thông tin bản án dành cho Ngô Diệc Phàm đã từng được tiên tri từ lâu?

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Chân dung cô gái tung 'nhát chém chí mạng' khiến sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm chính thúc khép lại với bản án cực nặng

Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ

Ngô Diệc Phàm lãnh án 13 năm tù vì tội hiếp dâm, Dương Tử bỗng dưng bị réo tên vì lý do bất ngờ

Bên cạnh mức án 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm còn bị phạt 84 triệu USD: Dấu chấm hết cho ngôi sao 'lắm tài nhiều tật'!

Bên cạnh mức án 13 năm tù, Ngô Diệc Phàm còn bị phạt 84 triệu USD: Dấu chấm hết cho ngôi sao 'lắm tài nhiều tật'!

Hậu bị kết án 13 năm tù giam, Ngô Diệc Phàm tiếp tục bị điều tra tội trốn thuế

Hậu bị kết án 13 năm tù giam, Ngô Diệc Phàm tiếp tục bị điều tra tội trốn thuế

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ