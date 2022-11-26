Vì bị trục xuất khỏi Trung Quốc ngay sau khi thực hiện xong bản án nên Ngô Diệc Phàm có nguy cơ sẽ bị thiến hóa học tại quê nhà Canada.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, sau khi bị tuyên án 13 năm tù giam và trục xuất khỏi Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm đang lên kế hoạch sẽ kháng cáo vì thấy bản án này là quá nặng đối với mình. Không những vậy nam nghệ sĩ có thể sẽ bị thiến hóa học sau khi trở về Canada vì là tội phạm tình dục.

Ngô Diệc Phàm đang lên kế hoạch sẽ kháng cáo và có thể sẽ bị thiến hóa học sau khi trở về Canada vì là tội phạm tình dục - Ảnh: Inernet

Không những vậy, liên quan đến tội danh cưỡng hiếp của Ngô Diệc Phàm, truyền thông đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với Giáo sư Mã Ngai, hiện đang là Giáo sư công tác tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc (ngôi trường top 1 về Luật tại Trung quốc) và vị giáo sư này đã có những tiết lộ gây sốc về vụ việc này. Theo đó, ông cho biết một trong những nạn nhân của tài tử họ Ngô là trẻ em dưới 14 tuổi và theo luật pháp Trung Quốc thì chỉ cần đối tượng dưới 14 tuổi thì có tự nguyện hay không thì đều bị khép vào tội hiếp dâm.

Điều này khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao vì thông tin Ngô Diệc Phàm có quan hệ đồi bại với trẻ em dưới 14 tuổi vốn đã lan truyền khi nam nghệ sĩ mới bị bắt giam để tiến hành điều tra.

Vào sáng ngày 25/11/2022, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã công khai bản án sơ thẩm của Ngô Diệc Phàm. Theo đó, nam nghệ sĩ sẽ chịu mức án 11 năm 6 tháng tù giam cho tội hiếp dâm và 1 năm 10 tháng vì tội quan hệ tập thể. Tổng hợp hình phạt, tòa quyết định cho Ngô Diệc Phàm chịu mức án 13 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc bản án.

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