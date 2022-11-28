Sau hơn 1 năm Ngô Diệc Phàm bị tố chuyên "săn" gái vị thành niên, dùng chiêu trò là công việc để tiếp cận, quan hệ với những cô gái trẻ... Thì vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương đã chính thức tuyên án cựu đỉnh lưu lượng này 13 năm tù giam vì các tội cưỡng bức, dâm loạn tập thể và phải bồi thường số tiền trốn thuế khoảng 2.000 tỉ đồng. Thậm chí, Ngô Diệc Phàm còn bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.

Đáng chú ý, trong bê bối lần này của Ngô Diệc Phàm, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ bị "réo tên". Cụ thể, theo tài khoản đã từng chỉ tội Ngô Diệc Phàm có nhắc đến việc mẹ Ngô Diệc Phàm bị một kẻ lừa đảo lừa tiền, sau đó tên này cũng bị cảnh sát cũng đã bắt giữ. Đặc biệt, kẻ này trước đó đã từng hợp tác với hai nghệ sĩ của công ty Nhạc Hoa. Từ thông tin này, nhiều khán giả cho rằng một trong hai nghệ sĩ Nhạc Hoa được nhắc đến chính là Vương Nhất Bác.

Ngay lập tức, thông tin này cũng được lan truyền trên mạng xã hội với tốc đố chóng mặt. Bởi hiện nay, Vương Nhất Bác đang là nam nghệ sĩ có lưu lượng hàng đầu Cbiz, được đông đảo khán giả quan tâm. Nếu chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh vướng vào bê bối chắc chắn sẽ gây náo loạn mạng xã hội.

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng hiện tại nhiều khán giả đã bắt đầu lên án dữ dội và cho biết sẽ tẩy chay Vương Nhất Bác và các bộ phim mà nam ngôi sao chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, về phía fan mỹ nam Trần Tình Lệnh cho rằng, công ty Nhạc Hoa không chỉ có riêng Vương Nhất Bác là nghệ sĩ nổi tiếng nên không thể khẳng định một trong hai người được nhắc tên là nam tài tử "Trần tình lệnh".

Còn nhớ thời điểm vụ lùm xùm của Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác cũng khiến cộng đồng mạng một phen "nháo nhào" khi được cho là có trong danh sách 17 người, đa số là nghệ sĩ hạng A trong giới giải trí bị "réo gọi" liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong.

Ngay sau đó, công ty Nhạc Hoa - công ty quản lý của Vương Nhất Bác cũng đã ra văn bản chính thức phủ nhận các tin đồn liên quan đến nam diễn viên trong thời gian qua, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan công an để điều tra làm rõ về việc bôi nhọ danh dự của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, những năm gần đây, anh là một trong sao nam được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nam ngôĩ trẻ nổi tiếng qua các phim Trần tình lệnh, Hữu phỉ... Sắp tới, Ngoài ra, anh còn được chọn hợp tác với Lương Triều Vỹ và đàn chị Châu Tấn trong phim điện ảnh "Vô danh".