'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 28/11/2022 14:41

Liên quan đến việc kẻ trung gian từng lừa tiền mẹ Ngô Diệc Phàm, Vương Nhất Bác bất ngờ bị "réo tên" vào ồn ào không đáng có.

Sau hơn 1 năm Ngô Diệc Phàm bị tố chuyên "săn" gái vị thành niên, dùng chiêu trò là công việc để tiếp cận, quan hệ với những cô gái trẻ... Thì vừa qua, Tòa án Nhân dân quận Triều Dương đã chính thức tuyên án cựu đỉnh lưu lượng này 13 năm tù giam vì các tội cưỡng bức, dâm loạn tập thể và phải bồi thường số tiền trốn thuế khoảng 2.000 tỉ đồng. Thậm chí, Ngô Diệc Phàm còn bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 1

Đáng chú ý, trong bê bối lần này của Ngô Diệc Phàm, Vương Nhất Bác cũng bất ngờ bị "réo tên". Cụ thể, theo tài khoản đã từng chỉ tội Ngô Diệc Phàm có nhắc đến việc mẹ Ngô Diệc Phàm bị một kẻ lừa đảo lừa tiền, sau đó tên này cũng bị cảnh sát cũng đã bắt giữ. Đặc biệt, kẻ này trước đó đã từng hợp tác với hai nghệ sĩ của công ty Nhạc Hoa. Từ thông tin này, nhiều khán giả cho rằng một trong hai nghệ sĩ Nhạc Hoa được nhắc đến chính là Vương Nhất Bác.

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 2

Ngay lập tức, thông tin này cũng được lan truyền trên mạng xã hội với tốc đố chóng mặt. Bởi hiện nay, Vương Nhất Bác đang là nam nghệ sĩ có lưu lượng hàng đầu Cbiz, được đông đảo khán giả quan tâm. Nếu chàng mỹ nam Trần Tình Lệnh vướng vào bê bối chắc chắn sẽ gây náo loạn mạng xã hội.

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 3

Dù chưa rõ thực hư thế nào nhưng hiện tại nhiều khán giả đã bắt đầu lên án dữ dội và cho biết sẽ tẩy chay Vương Nhất Bác và các bộ phim mà nam ngôi sao chuẩn bị lên sóng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, về phía fan mỹ nam Trần Tình Lệnh cho rằng, công ty Nhạc Hoa không chỉ có riêng Vương Nhất Bác là nghệ sĩ nổi tiếng nên không thể khẳng định một trong hai người được nhắc tên là nam tài tử "Trần tình lệnh".

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 4

Còn nhớ thời điểm vụ lùm xùm của Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác cũng khiến cộng đồng mạng một phen "nháo nhào" khi được cho là có trong danh sách 17 người, đa số là nghệ sĩ hạng A trong giới giải trí bị "réo gọi" liên quan đến bê bối mua dâm của Lý Dịch Phong.

Ngay sau đó, công ty Nhạc Hoa - công ty quản lý của Vương Nhất Bác cũng đã ra văn bản chính thức phủ nhận các tin đồn liên quan đến nam diễn viên trong thời gian qua, đồng thời trình báo vụ việc với cơ quan công an để điều tra làm rõ về việc bôi nhọ danh dự của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, những năm gần đây, anh là một trong sao nam được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Nam ngôĩ trẻ nổi tiếng qua các phim Trần tình lệnh, Hữu phỉ... Sắp tới, Ngoài ra, anh còn được chọn hợp tác với Lương Triều Vỹ và đàn chị Châu Tấn trong phim điện ảnh "Vô danh".

'Vận đen' của Vương Nhất Bác mãi không dứt: 'nằm yên cũng dính đạn' từ bê bối mua dâm cùng Lý Dịch Phong đến kẻ lừa đảo tiền trong vụ của Ngô Diệc Phàm - Ảnh 5
Tạo hình của Vương Nhất Bác trong Vô Danh
Chán phim cổ trang, ngôn tình, Dương Tử cùng 'nắm tay' Vương Nhất Bác chuyển hình trong phim mới?

Chán phim cổ trang, ngôn tình, Dương Tử cùng 'nắm tay' Vương Nhất Bác chuyển hình trong phim mới?

Fan hâm mộ hiện đang rần rần trước thông tin hợp tác giữa Dương Tử và Vương Nhất Bác trong phim mới.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Ngô Diệc Phàm Lý Dịch Phong sao hoa ngữ Vương Nhất Bác phim vô danh phim hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Chán phim cổ trang, ngôn tình, Dương Tử cùng 'nắm tay' Vương Nhất Bác chuyển hình trong phim mới?

Chán phim cổ trang, ngôn tình, Dương Tử cùng 'nắm tay' Vương Nhất Bác chuyển hình trong phim mới?

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Lý do Vương Hạc Đệ và Trần Phi Vũ có cố gắng đi bài giữ nhiệt vẫn không có độ hot bằng Vương Nhất Bác - Tiêu Chiến?

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Xôn xao tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến

Xôn xao tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ?

Nhạc Hoa lộ rõ ý định tạo ra phiên bản 'Vương Nhất Bác đệ nhị', netizen trầm trộ: Liệu ai có thể đủ tầm cơ chứ?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ