Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này

Sao quốc tế 18/11/2022 10:48

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước bảng xếp hạng những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022.

Gần hết năm 2022, không ít cái tên quen thuộc "phủ sóng" và chiếm thứ hạng cao trong các bảng xếp hạng như giá trị thương mại, sức ảnh hưởng cũng như mức độ nổi tiếng. Điều này khiến người hâm mộ vui như hội và hết sức tự hào về những thành tích mà thần tượng của mình đã đạt được trong năm qua của làng giải trí Hoa ngữ.

Mới đây, một trang tin lớn uy tín tại Trung Quốc đã gây chú ý khi công khai danh sách những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022. Danh sách này có sự xuất hiện của nhiều nam diễn viên đình đám của Cbiz như Tiêu Chiến, Cung Tuấn, Vương Hạc Đệ, Vương Nhất Bác, Nhậm Gia Luân,...

1. Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ là nam diễn viên gây ấn tượng mạnh nhất trong năm nay với vai diễn Đông Phương Thanh Thương trong siêu phẩm Thương Lan Quyết hợp tác cùng Ngu Thư Hân. Nam diễn viên càng thành công hơn khi "một bước" đứng vào hàng “lưu lượng” trong Cbiz với đông đảo người hâm mộ và tài nguyên giải trí. Ngoài phim ảnh, Vương Hạc Đệ còn là "con cưng" của nhiều hãng thời trang. 

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này - Ảnh 1

Nhờ Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ một lần nữa khẳng định được tên tuổi và năng lực của bản thân. Cũng nhờ vậy, khán giả sẽ càng trông đợi vào vai diễn của nam ngôi sao khi xuất hiện trong Phù Đồ Duyên. Cụ thể, trong tháng 11, Vương Hạc Đệ trở lại màn ảnh với bộ phim cổ trang Phù đồ duyên, hợp tác cùng Trần Ngọc Kỳ. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Phù Đồ Tháp của Vưu Tứ Tỷ. 

2. Vương Nhất Bác

"Đỉnh lưu" Vương Nhất Bác có phần yêu thế hơn khi nam nghệ sĩ chỉ xếp thứ 2. Tuy nhiên, trong năm nay , Vương Nhất Bác đã có cơ hội hợp tác cùng các ngôi sao tên tuổi. Lương Triều Vỹ, Hoàng Bột, Châu Tấn... Ngoài ra, mới đây anh còn đóng phim và tham gia nhiều chương trình truyền hình. Phim chuẩn bị lên sóng của nam diễn viên cũng khá dày đặc.

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này - Ảnh 2

Vương Nhất Bác được xem là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trong làng giải trí Hoa ngữ. Theo truyền thông Hoa ngữ nam nghệ sĩ Vương Nhất Bác mang lại siêu lợi nhuận cho công ty quản lý Nhạc Hoa. Anh được xem "gà đẻ trứng vàng" trong làng giải trí Trung Quốc.

3. Tiêu Chiến

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến luôn là cái tên nổi bật hàng đầu làng giải trí. Trong các bảng xếp hạng, anh luôn đứng vị trí top đầu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại với loạt thông tin bất lợi, sự nghiệp của Tiêu Chiến phần nào gặp ảnh hưởng. Bởi vì Tiêu Chiến chưa thật sự có một bộ phim "bùng nổ" trong năm nay.

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này - Ảnh 3

Nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo và nhận nhiều dự án phim lớn như: Đấu la đại lục, Tru tiên bản điện ảnh... Tuy nhiên sau đó, người xem dần dà thấy anh mất hút, không còn xuất hiện nhiều trên phim ảnh. Bộ phim được xem là tác phẩm đinh của Tiêu Chiến trong năm nay là “Ngọc cốt dao” cũng gặp nhiều vận đen, đã hơn 1 năm kể từ ngày phim đóng máy nhưng dự án này vẫn án binh bất động.

4. Thành Nghị

Xếp thứ 4 là nam diễn viên thành công với vai diễn trong Trầm Vụn Hương Phai - Thành Nghị. Nam diễn viên đã phần nào gặt hái được vài thành công nhất định, có thể kể đến bộ phim "bạo hồng" Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Trầm Vụn Hương Phai,... 

Những sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022: Đỉnh lưu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn phải 'chào thua' trước nam diễn viên mới nổi này - Ảnh 4

Thành Nghị sau thành công với loạt phim cổ trang cũng đang muốn hướng tới hình tượng chín chắn, thực lực hơn. Nam diễn viên bắt đầu lựa chọn tham gia các dự án hiện đại, gắn liền với chủ đề xã hội. Gần đây, diễn xuất của Thành Nghị trong phim Ranh Giới nhận được sự công nhận của khán giả. 

 

Top sao nam Cbiz có sức ảnh hưởng nhất trên Maoyan năm 2022:

1. Vương Hạc Đệ

2. Vương Nhất Bác

3. Tiêu Chiến

4. Thành Nghị

5. Ngô Lỗi

6. Vương Tuấn Khải

7. Dương Dương

8. Nhậm Gia Luân

9. Cung Tuấn

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