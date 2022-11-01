Nam thần kém 17 tuổi 'toát mồ hôi hột' khi quay cảnh thân mật với Tần Lam

Sao quốc tế 01/11/2022 17:35

Mới đây, mối tình chị em của Tần Lam với đàn em Vương Tử Dị trong phim “Trái tim gợn sóng” đã nhận được sự chú ý của khán giả.

Mới đây, đoàn làm phim "Trái tim gợn sóng" đã tung ra một đoạn trích phân cảnh thân mật của Tần Lam với người tình kém tuổi - Vương Tử Dị. Cụ thể, cảnh diễn cả hai ngã xuống giường và bắt đầu quấn lấy nhau thân mật, vừa thể hiện những dao động cảm xúc của nhân vật, vừa thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Theo đoàn làm phim, cả hai diễn viên đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình quay phim, đặc biệt là Vương Tử Dị. Để quay cảnh “giường chiếu” với đàn chị, nam diễn viên đã rất căng thẳng và lo lắng đến mỗi toát mồ hôi. Trong khi đó, bước vào cảnh quay, Tần Lam nhanh chóng nhập vai, thể hiện tâm lý nhân vật một cách chuyên nghiệp.

Nam thần kém 17 tuổi 'toát mồ hôi hột' khi quay cảnh thân mật với Tần Lam - Ảnh 1Nam thần kém 17 tuổi 'toát mồ hôi hột' khi quay cảnh thân mật với Tần Lam - Ảnh 2

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tần Lan hợp tác với nam diễn viên kém 17 tuổi. Với ngoại hình trẻ đẹp, Tần Lam dễ dàng đóng cặp với các nam diễn viên trẻ hơn nhiều tuổi như Vương Tử Dị (kém cô 17 tuổi), Vương Hạc Đệ (kém 19 tuổi, hợp tác trong phim “Cuộc sống lý trí”). Tuy nhiên, việc Vương Tử Dị căng thẳng, không thể tập trung có thể do chưa có nhiều kinh nghiệm diễn cảnh “nóng”, hoặc do diễn cảnh nhạy cảm với đàn chị nên tâm lý của nam diễn viên không ổn định.

Với sự hé lộ cảnh quay thân mật giữa các nhân vật trong phim, khán giả bày tỏ sự thích thú và mong đợi những diễn biến kịch tính và thú vị của mối tình chị em này.

 

 

Nam thần kém 17 tuổi 'toát mồ hôi hột' khi quay cảnh thân mật với Tần Lam - Ảnh 3

"Trái tim gợn sóng" có nội dung kể về ba người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau do Tần Lam, Lam Doanh Oánh và Trịnh Hợp Huệ Tử đóng chính. Họ gặp những vấn đề mà các cô gái thường gặp như bị ép hôn, lo lắng về việc lập gia đình, tìm người phù hợp dành cho mình, hay gặp khó khăn trong sự nghiệp. Những tập đầu của phim được đánh giá có nhịp điệu nhanh, nội dung thực tế hấp dẫn, cảnh quay đẹp. Đây là dự án thứ ba của Tần Lam lên sóng trong năm 2022 và đều có chất lượng khá tốt. Điều này thể hiện năng lực diễn xuất, khả năng chọn kịch bản của nữ diễn viên sinh năm 1979.

Loạt ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp 'bất biến với thời gian' của Tần Lam ở độ tuổi tứ tuần

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Mới đây, Tần Lam "gây sốt" với ngoại hình trẻ trung, vóc dáng gợi cảm ở độ tuổi tứ tuần khi tham gia một sự kiện.

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