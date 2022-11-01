Nam thần kém 17 tuổi 'toát mồ hôi hột' khi quay cảnh thân mật với Tần Lam

Mới đây, đoàn làm phim "Trái tim gợn sóng" đã tung ra một đoạn trích phân cảnh thân mật của Tần Lam với người tình kém tuổi - Vương Tử Dị. Cụ thể, cảnh diễn cả hai ngã xuống giường và bắt đầu quấn lấy nhau thân mật, vừa thể hiện những dao động cảm xúc của nhân vật, vừa thể hiện kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp.

Theo đoàn làm phim, cả hai diễn viên đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình quay phim, đặc biệt là Vương Tử Dị. Để quay cảnh “giường chiếu” với đàn chị, nam diễn viên đã rất căng thẳng và lo lắng đến mỗi toát mồ hôi. Trong khi đó, bước vào cảnh quay, Tần Lam nhanh chóng nhập vai, thể hiện tâm lý nhân vật một cách chuyên nghiệp.