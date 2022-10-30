Loạt ảnh khoe sắc vóc xinh đẹp 'bất biến với thời gian' của Tần Lam ở độ tuổi tứ tuần

Mới đây, Tần Lam "gây sốt" với ngoại hình trẻ trung, vóc dáng gợi cảm ở độ tuổi tứ tuần khi tham gia một sự kiện.

Mới đây, Tần Lam đã tham gia buổi họp báo, giới thiệu bộ phim "Trái tim gợn sóng". Ngay lập tức, bài đăng đã nhận về vô số lời khen của người hâm mộ bởi nhan sắc tươi trẻ không thua gì thiếu nữ đôi mươi của nữ diễn viên. Có thể thấy, "Phú sát Hoàng hậu" chăm sóc vẻ ngoài rất kỹ càng nên dù ở tuổi 43 vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh, gọn gàng, kèm theo gương mặt không chút tì vết của lão hóa.

Nữ diễn viên Diên Hy công lược thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô tập gym, yoga để giữ dáng. Nhờ đó, Tần Lam nổi bật với những đường cong gợi cảm, sự quyến rũ đầy nữ tính. Cô cũng được ngưỡng mộ vì có làn da trắng, ít nếp nhăn.

Với ngoại hình trẻ đẹp, Tần Lam dễ dàng đóng cặp với các nam diễn viên trẻ hơn nhiều tuổi như Vương Tử Dị (kém cô 17 tuổi), Vương Hạc Đệ (kém 19 tuổi, hợp tác với Tần Lam trong Cuộc sống lý trí). Bộ phim Trái tim gợn sóng là dự án thứ hai Tần Lam và Vương Tử Dị hợp tác. Trước đó, họ tham gia phim truyền hình Trách em sao quá xinh đẹp.

Trái tim gợn sóng có nội dung kể về ba người phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau do Tần Lam, Lam Doanh Oánh và Trịnh Hợp Huệ Tử đóng chính. Họ gặp những vấn đề mà các cô gái thường gặp như bị ép hôn, lo lắng về việc lập gia đình, tìm người phù hợp dành cho mình, hay gặp khó khăn trong sự nghiệp. Những tập đầu của phim được đánh giá có nhịp điệu nhanh, nội dung thực tế hấp dẫn, cảnh quay đẹp.

Đây là dự án thứ ba của Tần Lam lên sóng trong năm 2022 và đều có chất lượng khá tốt. Điều này thể hiện năng lực diễn xuất, khả năng chọn kịch bản của nữ diễn viên sinh năm 1979.

Tần Lam hóa "gái đôi mươi", xinh đẹp và quyến rũ dù đã 43 tuổi Tần Lam để tóc ngắn, quyến rũ trong thiết kế váy xẻ đùi táo bạo, được fan khen 'như cô gái đôi mươi' dù đã là U40.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-anh-khoe-sac-voc-xinh-dep-bat-bien-voi-thoi-gian-cua-tan-lam-o-do-tuoi-tu-tuan-518779.html