Ái nữ nhà Lý Á Bằng - Vương Phi 'dậy thì thành công', ngày càng xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 16, bộc lộ khí chất của mẹ

Lý Yên 16 tuổi, diện crop-top khoe eo, nhan sắc ngày càng xinh đẹp sắc sảo, khiến không ít người giật mình vì quá khác biệt.
- Con gái đẹp nhất của Vương Phi ngày càng sành điệu, sở hữu thần thái và tố chất của 'con nhà nòi'
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Lý Yên là con độc nhất của cặp nghệ sĩ Lý Á Bằng - Vương Phi. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô sống với bố. Chào đời thiệt thòi do bị chứng hở hàm ếch, trong suốt những năm từ khi còn nhỏ cho đến hiện tại, Lý Yên luôn có bố mẹ chở che, bảo vệ. Từ 2019, cô sang Thụy Sĩ, học tại một trường quốc tế. Lý Á Bằng và Vương Phi rất yêu chiều người con gái này. Cả hai chấp nhận làm mọi thứ cho Lý Yên và chiều theo sở thích của cô. Dưới sự đầu tư tài chính của bố mẹ, cuộc sống của Lý Yên thoải mái. Cô tiêu tiền phóng tay, nhiều lần sắm đồ tới trăm nghìn tệ.
Hiện tại, ở tuổi 16, Lý Yên ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé cũng có cách ăn mặc hoàn toàn khác xưa. Lý Yên được đánh giá khí chất và mang cốt cách của Vương Phi. Báo chí từng dành nhiều lời ca ngợi cho cô con gái của Lý Á Bằng và thiên hậu làng nhạc.
Sống ở nước ngoài, và tiếp xúc với nhiều bạn bè phương Tây nên tính cách Lý Yên phóng khoáng. Cô từng nhiều lần đăng ảnh gợi cảm lên mạng xã hội, gây phản ứng trái chiều. Tuy nhiên, Lý Yên không mấy bận tâm. Vương Phi và Lý Á Bằng cũng để mặc cho con gái có thể sống đúng với sở thích của mình.
Tuy nhiên, mới đây, bạn thân Lý Yên vừa đăng tải bức ảnh của cô bé trên trang cá nhân. Trong hình, con gái Vương Phi mặc áo crop-top đen. Lý Yên được khen ngợi với vóc dáng mảnh mai và cao ráo chẳng khác gì người mẫu. Hơn thế, mái tóc dài thướt tha càng khiến cho Lý Yên trông dịu dàng, thanh lịch.
Tụ tập cùng đám bạn, Lý Yên thể hiện phong thái của Vương Phi khi còn nhỏ. Cô bé 16 tuổi không còn dáng vẻ của em bé non nớt năm nào trong vòng tay bố. Lý Yên có đôi mắt sắc sảo và có chút quyến rũ của thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì.
Trong một bức ảnh khác, Lý Yên đang đứng ở Khải Hoàn Môn - danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Paris. Dù không để lộ mặt nhưng có thể thấy khí chất nổi bật của cô gái nhỏ. Có thể nói Lý Yên luôn biết cách khiến cho bản thân tỏa sáng nhất.
Được biết, Lý Yên rất đam mê lĩnh vực thời trang và muốn được tìm hiểu về con đường này. Khi còn là học sinh tiểu học và chung sống với bố tại Trung Quốc, Lý Yên cũng được mời tham gia nhiều show diễn thời trang và bộc lộ tố chất của một ngôi sao.
Một nguồn tin cho hay, Lý Yên hiện đã cao 173cm, thích các bộ trang phục sành điệu, đặc biệt yêu thích các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và học trang điểm từ năm mới 12 tuổi.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu gia nhập làng giải trí, Lý Yên sẽ gặp nhiều thuận lợi và được quan tâm vì có cha mẹ đều là nghệ sĩ lớn của showbiz. Bản thân cô cũng là một hot girl trên mạng xã hội và có lượng fan của riêng mình.