Tuyên bố không sinh thêm con, Lâm Chí Linh vẫn vướng nghi vấn mang thai lần 2 với chồng trẻ

Sao quốc tế 28/10/2022 11:40

Những hình ảnh mới nhất của "chân dài Đài Loan" Lâm Chí Linh đã làm dấy lên tin đồn cô đang mang thai con thứ hai.

Theo truyền thông Đài Loan, Lâm Chí Linh và ông xã Akira mới đây đã bị bắt gặp cùng nhau xuất hiện trên phố. Đây đồng thời cũng là lần hiếm hoi mà cặp đôi xuất hiện công khai kể từ khi đón con đầu lòng.

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Lâm Chí Linh lộ vòng 2 to bất thường - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh được đăng tải, Lâm Chí Linh diện trang phục thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung ở tuổi 48. Tuy vậy, chính set đồ này cũng đã vô tình "phản chủ" khi để lộ vòng 2 to bất thường của chân dài Đài Loan.

Trước đó không lâu, Lâm Chí Linh cũng xuất hiện tại một sự kiện cùng nữ MC Từ Hy Đệ, hai người đã cùng nhau khiêu vũ rất vui vẻ. Tại đây, người đẹp diện một chiếc váy ngắn cúp ngực rất lộng lẫy nhưng lại để lộ chiếc bụng không được thon thả cho lắm. Hình ảnh này cũng là một trong những "bằng chứng" cho thấy cô đang mang thai lần thứ hai.

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Dù cả Lâm Chí Linh và ông xã vẫn chưa lên tiếng về tin đồn trên nhưng sự việc đủ khiến cho người hâm mộ của cô vô cùng lo lắng. Theo đó, nữ người mẫu hiện đã 48 tuổi, việc mang thai và sinh con là quá nguy hiểm, nhiều fan lo rằng sức khỏe của cô không thể đáp ứng cho việc này.

Dẫu vậy, không ít người cho rằng điều này không thể xảy ra vì vào một sự kiện tại Đài Bắc cách đây vài ngày, Lâm Chí Linh từng tuyên bố cô không có ý định sẽ sinh thêm con vì vấn đề tuổi tác và những khó khăn cô đã trải qua ở lần sinh con đầu tiên. Sau khi sinh con đầu lòng, nữ người mẫu đã trải qua giai đoạn khủng hoảng, trầm cảm và mất một thời gian dài mới cân bằng lại được nhờ có ông xã giúp đỡ.

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Lâm Chí Linh từng tuyên bố không có kế hoạch sinh con lần 2 - Ảnh: Internet

Hiện tại, Lâm Chí Linh cùng với ông xã và con trai đã trở về Đài Loan để định cư. Nguyên nhân của quyết định này được cho là để tiện cho nữ người mẫu chăm sóc mẹ ruột và thuận lợi cho công việc của cô. Ngoài ra, ông xã Akira của cô sẽ chỉ về Nhật Bản mỗi khi có lịch làm việc.

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống và thông báo đã mang thai ở tuổi 47 và hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 48.

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Lần xuất hiện này đồng thời cũng là lần đầu tiên mà vợ chồng Lâm Chí Linh bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau kể từ thông báo về Đài Loan định cư.

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