Siêu mẫu Lâm Chí Linh không buồn khi bị chê già, tiết lộ bất ngờ về việc sinh thêm con

Sao quốc tế 13/10/2022 11:57

Siêu mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh cho biết cô đã không còn quan tâm đến những đả kích về ngoại hình kể từ khi sinh con.

Trang ETtoday đưa tin, vừa qua Lâm Chí Linh đã tham dự một sự kiện tại Đài Bắc. Đây đồng thời là hoạt động nghệ thuật đầu tiên của nàng siêu mẫu sau hơn 2 năm ở ẩn để chăm lo cho gia đình.

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Lâm Chí Linh tại một sự kiện thương mại ở Đài Bắc - Ảnh: Internet

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Tại sự kiện này, Lâm Chí Linh đã lên tiếng về những bình luận ác ý nhắm vào ngoại hình của cô trong thời gian gần đây. Được biết, người đẹp đã bị chê quá tuổi, xuống sắc và "cưa sừng làm nghé" khi tạo những dáng chụp ảnh dễ thương sau buổi ra mắt tự truyện vào ngày 10/9 vừa rồi.

"Tôi rồi sẽ lại bị phàn nàn không còn đẹp, mất đi khí chất sau khi sinh con, vì vậy, cứ nhắm mắt cho qua. Ngoại hình và làn da của tôi không còn duy trì tốt như trước, nhưng tôi vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, vui vẻ và sự ấm áp. Tôi đã buông bỏ chấp niệm phải thanh lịch, xinh đẹp mọi lúc kể từ ngày làm mẹ." - Lâm Chí Linh tâm sự.

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Trong khuôn khổ sự kiện lần này, Lâm Chí Linh tiết lộ thêm rằng cô không hề có ý định sinh con thứ 2 vì vấn đề tuổi tác. Sau khi sinh con đầu lòng, nữ người mẫu đã trải qua giai đoạn khủng hoảng, trầm cảm và mất một thời gian dài mới cân bằng lại được nhờ có ông xã giúp đỡ.

Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh cho hay con trai của cô có tên thân mật là Tiểu Bảo Bối. Cậu bé có ngoại hình thừa hưởng từ hai bậc phụ huynh và tính cách vô cùng hiếu động.

"Con trai tôi bò rất giỏi và nhanh. Lúc sinh ra, bé giống bố Akira, nhưng giờ lại giống tôi. Tiểu Bảo Bối có da trắng và đôi mắt giống mẹ, tóc và mũi giống bố." - Lâm Chí Linh nói.

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Lâm Chí Linh cùng với ông xã và con trai đã trở về Đài Loan để định cư - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, Lâm Chí Linh cùng với ông xã và con trai đã trở về Đài Loan để định cư. Nguyên nhân của quyết định này được cho là để tiện cho nữ người mẫu chăm sóc mẹ ruột và thuận lợi cho công việc của cô. Ngoài ra, ông xã Akira của cô sẽ chỉ về Nhật Bản mỗi khi có lịch làm việc.

Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống và thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 48.

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