Lâm Chí Linh và ông xã người Nhật xuất hiện cùng nhau, đập tan tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 26/10/2022 17:04

Lần xuất hiện này đồng thời cũng là lần đầu tiên mà vợ chồng Lâm Chí Linh bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau kể từ thông báo về Đài Loan định cư.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, mới đây Lâm Chí Linh và Akira đã cùng nhau xuất hiện trên phố. Đồng thời, đây cũng là lần hiếm hoi mà cặp đôi xuất hiện công khai kể từ khi đón con đầu lòng.

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Lâm Chí Linh và Akira đã cùng nhau xuất hiện trên phố tại Đài Loan - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian gần đây, Lâm Chí Linh cùng ông xã và con trai đã trở về Đài Loan. Theo nhiều nguồn tin, lần này gia đình nổi tiếng này sẽ định cư lâu dài tại đây để thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp của nữ siêu mẫu. Bên cạnh đó, sức khỏe mẹ ruột Lâm Chí Linh cũng là điều đáng lo, việc trở về quê nhà cũng để cô tiện chăm sóc cho bà hơn.

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Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Sau đó, nữ siêu mẫu theo chồng sang Nhật Bản sinh sống và thông báo đã hạ sinh con trai đầu lòng ở tuổi 48.

Trong một sự kiện mới đây, Lâm Chí Linh đã nói về trải nghiệm của mình khi mang thai và sinh con khá muộn. Cô cho biết mình cũng như nhiều người phụ nữ khác, phải trải qua giai đoạn tinh thần liên tục thất thường, thiếu ngủ, nhịp điệu cuộc sống bị xáo trộn... Dẫu vậy, bên cạnh cô luôn có ông xã hỗ trợ và cô cảm thấy may mắn vì điều đó.

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Bên cạnh đó, Lâm Chí Linh hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền động lực và niềm tin đến cho những người phụ nữ khác. Nữ nghệ sĩ nói: "Đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố gắng cả chục lần để có thể mang thai. Quan trọng là bạn nên chăm sóc cơ thể sớm. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội". Dẫu vậy, cô không có kế hoạch sinh thêm con.

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