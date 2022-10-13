Lâm Chí Linh rơi nước mắt kể lại nỗ lực mang thai con đầu lòng ở tuổi 47

Sao quốc tế 13/10/2022 15:58

Siêu mẫu Lâm Chí Linh đã khóc nức nở khi hồi tưởng lại hành trình mang thai và sinh con đầu lòng khi cô đã gần 50 tuổi.

Trang Sinchew đưa tin, Lâm Chí Linh vào ngày 12/10 vừa qua đã dự một sự kiện ở Đài Bắc. Tại đây, người đẹp đã chia sẻ với khán giả về những kỷ niệm của mình trong quá trình sinh con và dạy con.

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Lâm Chí Linh rơi nước mắt kể về hành trình mang thai ở tuổi 47 - Ảnh: Internet

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Là người mang thai và sinh con khá muộn, Lâm Chí Linh hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền động lực và niềm tin đến cho những người phụ nữ khác. Nữ nghệ sĩ nói: "Đừng bỏ cuộc. Tôi cũng đã cố gắng cả chục lần để có thể mang thai. Quan trọng là bạn nên chăm sóc cơ thể sớm. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cơ hội". Dẫu vậy, cô không có kế hoạch sinh thêm con.

Nói về những khó khăn sau khi sinh con, Lâm Chí Linh cho hay, cô cũng như nhiều người phụ nữ khác, phải trải qua giai đoạn tinh thần liên tục thất thường, thiếu ngủ, nhịp điệu cuộc sống bị xáo trộn... Dẫu vậy, bên cạnh cô luôn có ông xã hỗ trợ và cô cảm thấy may mắn vì điều đó.

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"Mỗi tối, trước khi đi ngủ, chúng tôi đều nắm tay nhau, cầu nguyện. Tôi sẽ kể cho anh ấy nghe về những điều tôi gặp phải ngày hôm nay, sau đó anh ấy thường vỗ về tôi. Chúng tôi cùng nhau phát triển, thay đổi và tiến bộ, tôi tin đó là cách giao tiếp rất tốt với các cặp vợ chồng." - Lâm Chí Linh tiết lộ. Cô cũng khuyên các chị em nên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ, đừng tự mình làm tất cả mọi việc trong quá trình chăm con.

Cũng trong sự kiện này, Lâm Chí Linh đã lên tiếng về những bình luận ác ý nhắm vào ngoại hình của cô trong thời gian gần đây: "Tôi rồi sẽ lại bị phàn nàn không còn đẹp, mất đi khí chất sau khi sinh con, vì vậy, cứ nhắm mắt cho qua. Ngoại hình và làn da của tôi không còn duy trì tốt như trước, nhưng tôi vẫn giữ được tâm hồn trẻ trung, vui vẻ và sự ấm áp. Tôi đã buông bỏ chấp niệm phải thanh lịch, xinh đẹp mọi lúc kể từ ngày làm mẹ." - Lâm Chí Linh tâm sự.

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Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ Akira vào năm 2019. Đến đầu năm 2022, cặp đôi thông báo hạ sinh con trai đầu lòng. Cách đây không lâu, cả gia đình cô đã trở về Đài Loan để định cư. Nguyên nhân của quyết định này được cho là để tiện cho nữ người mẫu chăm sóc mẹ ruột và thuận lợi cho công việc của cô. Ngoài ra, ông xã Akira của cô sẽ chỉ về Nhật Bản mỗi khi có lịch làm việc.

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