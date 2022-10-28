Từng khẳng định chỉ yêu nhất Vương Phi, nếu không kết hôn với Trương Bá Chi, liệu Tạ Đình Phong có kết hôn với nữ diva

Còn Vương Phi đã là một tên tuổi đình đám trong giới giải trí . Họ gặp nhau tại một quán bar. Khi đó, Tạ Đình Phong đi cùng một vài người bạn còn Vương Phi tới quán bar tìm vài ly để giải sầu sau khi ly hôn chồng. Dù mới gặp nhưng chàng trai mới lớn Tạ Đình Phong khi đó đã phải lòng đàn chị hơn 11 tuổi và quyết định theo đuổi cô.

Vương Phi và Tạ Đình Phong gặp nhau lần đầu vào năm 2000. Khi ấy, Tạ Đình Phong vừa tròn 20 tuổi còn Vương Phi đã 31 tuổi, vừa ly hôn người chồng đầu tiên - rocker Đậu Duy. Thời điểm gặp gỡ, Tạ Đình Phong là một ngôi sao nhạc pop đang lên.

Chuyện tình của họ từng trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông Hồng Kông những năm 2000. Nhiều người cho rằng Vương Phi quá sai lầm khi lao vào tình yêu với trai trẻ kém mình 11 tuổi, thiếu chín chắn. Fan của Tạ Đình Phong thì phản đối Vương Phi vì cho rằng cả hai chênh lệch tuổi tác.

Được biết, từ khi mới 15 tuổi Tạ Đình Phong đã thần tượng Vương Phi vì giọng hát và cá tính của cô.

Cứ ngỡ Tạ Đình Phong và Vương Phi sẽ bất chấp sự phản đối từ dư luận mà ở bên nhau. Thế nhưng những áp lực xung quanh cùng sự xuất hiện của Trương Bá Chi khi đó được xem như một tác động lớn khiến Tạ Đình Phong quyết định chia tay Vương Phi.

Sau khi chia tay Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quyết định tiến tới hôn nhân, mối tình xoay quanh 3 nhân vật này khiến dân tình xôn xao một khoảng thời gian

Tạ Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi và sinh hai con trai, trong khi đó Vương Phi kết hôn với Lý Á Bằng và sinh con gái Lý Yên. Thật trùng hợp, vào năm 2012, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn sau hơn 5 năm bên nhau. Một năm sau, Vương Phi và Lý Á Bằng cũng thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm của họ. Cuối cùng Vương Phi và Tạ Đình Phong quyết định tái hợp sau nhiều năm chia tay, cả hai viết tiếp chuyện tình kéo dài 2 thập kỷ khiến truyền thông tốn giấy mực này. Kể từ đây, vô vàn drama kéo đến với bộ ba Vương Phi - Tạ Đình Phong.

Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong từng có thời gian là một gia đình hạnh phúc trong làng giải trí Hoa ngữ

Dù từng nồng nàn đến mấy, Tạ Đình Phong vẫn quyết từ bỏ vợ đẹp, con ngoan để đuổi theo mối tình 'chị em' còn dang dở.

Sau khi cả hai quay lại cả hai khiến dân tình được phen xôn xao, nhiều người tò mò vì sao cặp đôi lại yêu nhau nhiều đến vậy? Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, khi được MC chương trình hỏi câu hỏi tế nhị: "Vì sao lại quay lại với Tạ Đình Phong", Vương Phi tỏ ra không hề nao núng khi đáp lại rằng, đối với cô, vai trò của người đàn ông trong cuộc sống là không cần thiết. Thích có thể tái hợp, không thích thì chia tay, không có sự phân biệt nào ở đây.

Thái độ của Vương Phi trong chuyện tình cảm luôn lãnh đạm và thờ ơ. Có hay không có tình yêu trong cuộc đời này đều không quá quan trọng. Nếu như Tạ Đình Phong không theo đuổi nhiệt tình, cầu mong Vương Phi quay lại, chưa chắc nữ ca sĩ sẽ tái hợp với tình trẻ kém 11 tuổi.

Cách trả lời của Vương Phi làm dấy lên 2 luồn ý kiến trái chiều từ khán giả

Điều này khiến nhiều người cho rằng cô nàng không thật sự xem đây là mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên, một số ít người lại nhận thấy, qua cách trả lời, netizen đã nhận ra Vương Phi chính là cao thủ tình trường, giỏi nắm bắt cảm xúc của đàn ông, tạo cho Tạ Đình Phong cảm giác có thể đánh mất cô bất cứ lúc nào. Đó chính là lý do vì sao nam diễn viên luôn cố gắng chiều chuộng, yêu mến bạn gái và giữ cô bên cạnh, không chịu rời xa.

Nữ ca sĩ sinh năm 1969 là một người mạnh mẽ, dứt khoát, giải quyết sự việc một cách đơn giản, đó cũng là điểm Tạ Đình Phong trân trọng. Cả hai có tính cách vô cùng hòa hợp, họ có cách yêu của những người trưởng thành, lý trí, biết thấu hiểu và tạo không gian riêng tư cho đối phương.

Ở thời điểm hiện tại, có thể thấy, quan hệ của Vương Phi - Tạ Đình Phong rất kín tiếng nhưng vẫn ổn định. Cả hai đều bận rộn công việc riêng, thi thoảng mới gặp gỡ. Tuy nhiên, khi ở Bắc Kinh, Tạ Đình Phong được cho là sống ở nhà bạn gái. Hai người cũng đi du lịch cùng nhau không ít lần. Dù gắn bó, trước đó Tạ Đình Phong thẳng thừng tuyên bố sẽ không lấy vợ nữa.