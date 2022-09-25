Tạ Đình Phong nói 5 từ này khi Trương Bá Chi lộ ảnh nóng, gián tiếp khẳng định tình cảm chân thành với vợ cũ

Sao quốc tế 25/09/2022 12:40

Hành động của Tạ Đình Phong khi Trương Bá Chi lộ loạt ảnh nóng với Trần Quán Hy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Trước đây, khi được truyền thông phỏng vấn, tài tử họ Tạ lại cho biết hối tiếc lớn nhất của anh là không thể xử lý tốt các vấn đề tình cảm. Chia sẻ này của anh như ngầm thừa nhận việc bản thân cũng vô cùng đau đầu về mối quan hệ của mình với Vương PhiTrương Bá Chi.

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Tạ Đình Phong hối hận khi khôn giải quyết tốt chuyện tình cảm của mình với Vương Phi và Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Theo Sohu, bậc phụ mẫu của Tạ Đình Phong có thái độ khác nhau đối với Vương Phi và Trương Bá Chi. Trong khi ông Tạ Hiền rất quý mến cô con dâu cũ và công khai coi cô như con gái. Thì bà Địch Ba Lạp lạ ngược lại, mẹ ruột tài tử họ Tạ lại yêu thích Vương Phi và không mấy thiện cảm với Trương Bá Chi.

Trong khoảng thời gian Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi còn chung sống, bà Địch Ba Lạp luôn không vừa ý với con dâu và thường xảy ra mâu thuẫn với nhau, thậm chí mẹ của tài tử họ Tạ còn từng tát nữ diễn viên. Khi ấy, Tạ Đình Phong đã đứng về phía vợ mình và bảo vệ cô.

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Tạ Đình Phong luôn bảo vệ vợ và các con - Ảnh: Internet

Sau sự cố Trương Bá Chi lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, cô đã bị dư luận chỉ trích, quay lưng. Tuy nhiên, Tạ Đình Phong lại đứng ra che chở cho vợ và nói: "Không sao, còn anh ở đây". Cũng nhờ sự ân cần và thấu hiểu này của Tạ Đình Phong mà Trương Bá Chi đã dũng cảm vượt qua khó khăn.

Sau khi Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong ly hôn, cả hai vẫn giữ liên lạc và xem nhau là bạn đồng thời vì các con. Trương Bá Chi vẫn thường xuyên nói tốt về chồng cũ trước mặt các con. Về phía tài tử họ Tạ, anh cũng luôn dành lời khen cho vợ của mình: "Cô ấy là một người phụ nữ tốt".

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Trước những đồn đoán không hay liên quan đến mối quan hệ của bản thân và con út của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã lên tiếng nói rõ về việc này.

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