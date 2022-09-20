Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Sao quốc tế 20/09/2022 12:02

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Tạ Đình Phong rất quan tâm đến con cái và vẫn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho con nhưng không chia sẻ.

Trước đó, Tạ Đình Phong cùng sự vô trách nhiệm của anh với con cái được cư dân mạng lan truyền trong suốt thời gian qua. Nhiều người cho rằng nam tài tử đang bận rộn yêu đương và không ở bên con trai Lucas và Quintus. Anh phó mặc mọi chuyện cho Trương Bá Chi.

Tuy nhiên, Tạ Đình Phong bao lâu nay vẫn yên lặng không chia sẻ về chuyện này. Anh không muốn người ngoài quá chú ý đến vấn đề của gia đình mình. Tạ Đình Phong rất quan tâm đến con cái và vẫn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho con nhưng không chia sẻ.

Tạ Đình Phong đã đưa cho Trương Bá Chi 80 triệu tệ (hơn 270 tỷ đồng) tiền cấp dưỡng nuôi 2 con trai mỗi năm. Bản thân tài tử họ Tạ từng thừa nhận anh luôn cảm thấy có lỗi với các con vì không thể chăm sóc chúng. Tạ Đình Phong đã quyết để lại toàn bộ tài sản 1 tỷ HKD (hơn 3.000 tỷ đồng) cho Lucas cùng Quintus giống như một hành động chuộc lỗi với bọn trẻ.

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích - Ảnh 1

 

Ngoài ra, Tạ Đình Phong ban đầu không giành quyền nuôi con vì anh cho rằng Trương Bá Chi sẽ có thể chăm sóc bọn trẻ tốt hơn vì không vướng bận điều gì. Hơn thế, nam tài tử muốn thực hiện lời hứa ban đầu với vợ cũ. Tạ Đình Phong từng hứa rằng nếu như về sau anh và Trương Bá Chi không còn bên nhau thì các con sẽ ở với mẹ.

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích - Ảnh 2

Nam tài tử từng khẳng định rằng bản thân anh luôn thấy biết ơn Trương Bá Chi vì đã một mình vất vả nuôi các con. Đối với chuyện quá khứ, anh hoàn toàn tha thứ cho cô. Cả hai giờ giữ quan hệ bạn bè thân thiết của nhau và cùng chăm sóc cho con cái. Song, vì luôn thể hiện sự quan tâm cho vợ cũ và 2 con trai, Tạ Đình Phong có ý giấu Vương Phi. Anh không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới quan hệ của 2 người.

Song, Vương Phi lại không muốn bạn trai làm việc lén lút sau lưng mình. Đó là lý do mà họ thường xuyên cãi vã. Có thời gian Tạ Đình Phong và Vương Phi không gặp mặt nhau khiến nhiều người cho rằng họ đã chia tay nhưng sự thật cả hai vẫn bên nhau.

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