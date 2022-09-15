Quý tử thứ 2 nhà Trương Bá Chi càng lớn càng điển trai, ngày càng giống Tạ Đình Phong

Mới đây, Trương Bá Chi chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại cảnh con trai Quintus đang tập đấm bốc lên mạng xã hội. Theo chia sẻ từ người đẹp, Quintus đã 12 tuổi và rất yêu thích thể thao.

Có thể thấy cậu nhóc đáng yêu ngày nào đã lớn lên trông thấy, thậm chí bắt đầu có ria mép. Nhiều cư dân mạng nhận xét trước đây Quintus có ngoại hình giống mẹ, nhưng càng lớn cậu bé càng giống bố Tạ Đình Phong.

Netizen còn lùng sục lại ảnh hồi nhỏ của Tạ Đình Phong và bé Lucas thuở mới 3-4 tuổi. Quả thật, Lucas chính là bản "copy và paste" của tài tử họ Tạ.

Cậu em của Lucas có gương mặt đáng yêu bầu bĩnh và mái tóc siêu nghịch.

Netizens xứ Trung chia sẻ: "Gen di truyền là không thể chối cãi, càng ngày càng giống Tạ Đình Phong", "Tôi thấy Quintus còn ưa nhìn hơn anh trai Lucas", "Không biết Trương Bá Chi có để con trai gia nhập showbiz hay không"...

Trương Bá Chi từng tiết lộ 2 con trai Lucas và Quintus có tính cách khá trái ngược nhau. Nếu như Lucas yêu âm nhạc và sống khá trầm tính, ít nói, Quintus ngược lại.

Cậu bé là người năng động, hài hước và thường xuyên pha trò. Trước đây Trương Bá Chi cũng từng đăng tải đoạn video phạt Quintus vì cậu bé quá quậy phá.

Trương Bá Chi ly hôn Tạ Đình Phong năm 2012. Nữ diễn viên giành quyền nuôi con. Cuối năm 2018, cô có thêm con trai tên Marcus, lấy họ mẹ. Là một người mẹ đơn thân nuôi 3 con, hiện tại Trương Bá Chi dành hầu hết thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc các quý tử.

Những năm gần đây, Trương Bá Chi đã đưa các con chuyển tới Thượng Hải sinh sống để phát triển sự nghiệp. Nữ diễn viên kiếm thu nhập bằng việc kinh doanh, tham gia show truyền hình và sự kiện thương mại.