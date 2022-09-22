Tạ Đình Phong 'vạch rõ ranh giới' với Trương Bá Chi, lên tiếng về mối quan hệ với con út của vợ cũ

Trước những đồn đoán không hay liên quan đến mối quan hệ của bản thân và con út của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã lên tiếng nói rõ về việc này.

Năm 2012, cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong kết thúc trong sự tiếc nuối của công chúng, nhiều người cho rằng có lẽ vì vết thương lòng quá lớn nên nữ minh tinh họ Trương sẽ không yêu thêm một ai. Tuy vậy, đến năm 2018, cô bất ngờ hạ sinh con trai thứ 3 và đặt tên là Marcus (Tiểu Vương Tử) khiến an cũng ngỡ ngàng. Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 vào năm 2018 và không tiết lộ danh tính của cha đứa bé - Ảnh: Internet Việc Trương Bá Chi sinh thêm con nhiều năm sau ly hôn và không công khai qua lại với ai khiến làng giải trí Hong Kong vô cùng xôn xao và tò mò. Tuy vậy, ngọc nữ xứ Cảng Thơm đến hiện tại vẫn giữ im lặng về danh tính của cha ruột con trai út.

Trước đây, truyền thông Hong Kong từng đưa ra nhiều đồn đoán về cha của con trai thứ 3 Trương Bá Chi, trong đó có không ít người tin rằng cậu bé là con trai của cô và chồng cũ. Dẫu vậy, Tạ Đình Phong cũng đã lên tiếng phản hồi về mối quan hệ với con trai của vợ cũ. Ông Tạ Hiền phủ nhận việc con trai út của Trương Bá Chi là người nhà họ Tạ - Ảnh: Internet Theo đó, ông Tạ Hiền - cha ruột của Tạ Đình Phong - từng được phóng viên hỏi về đứa con thứ 3 của Trương Bá Chi. Tài tử họ Tạ lúc này trả lời: “Mặc dù con thứ 3 của Trương Bá Chi không liên quan đến nhà họ Tạ. Nhưng tôi luôn coi Trương Bá Chi là con gái của mình, thế nên con của cô đều là cháu của tôi”.

Qua câu trả lời trên của ông Tạ Hiền, có thể thấy con trai thứ 3 của Trương Bá Chi không phải là con của Tạ Đình Phong. Nhưng có thể thấy, mối quan hệ của ông và con dâu cũ cũng khá tốt, nữ nghệ sĩ vẫn thường đưa hai cậu con trai về nhà nội để thăm ông bà. Về phần Tạ Đình Phong, có nhiều đồn đoán anh đã chia tay với Vương Phi và sẽ quay trở về với vợ cũ vì anh chính là cha ruột của bé Marcus. Trước những tin đồn trên, Tạ Đình Phong đã khẳng định chuyện tình cảm của anh không hề trục trặc và phủ nhận chuyện có quan hệ huyết thống với con trai út của Trương Bá Chi. "Tôi có đời sống tình cảm ổn định. Tôi chỉ là cha ruột của 2 đứa con trai, người con thứ 3 của cô ấy không liên quan gì đến tôi. Mong tất cả mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." - Tạ Đình Phong cho hay.

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Tạ Đình Phong rất quan tâm đến con cái và vẫn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho con nhưng không chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-dinh-phong-vach-ro-ranh-gioi-voi-truong-ba-chi-len-tieng-ve-moi-quan-he-voi-con-ut-cua-vo-cu-505892.html