Tạ Đình Phong 'vạch rõ ranh giới' với Trương Bá Chi, lên tiếng về mối quan hệ với con út của vợ cũ

Sao quốc tế 22/09/2022 23:00

Trước những đồn đoán không hay liên quan đến mối quan hệ của bản thân và con út của Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong đã lên tiếng nói rõ về việc này.

Năm 2012, cuộc hôn nhân của Trương Bá ChiTạ Đình Phong kết thúc trong sự tiếc nuối của công chúng, nhiều người cho rằng có lẽ vì vết thương lòng quá lớn nên nữ minh tinh họ Trương sẽ không yêu thêm một ai. Tuy vậy, đến năm 2018, cô bất ngờ hạ sinh con trai thứ 3 và đặt tên là Marcus (Tiểu Vương Tử) khiến an cũng ngỡ ngàng.

truong ba chi 1
Trương Bá Chi sinh con trai thứ 3 vào năm 2018 và không tiết lộ danh tính của cha đứa bé - Ảnh: Internet

Việc Trương Bá Chi sinh thêm con nhiều năm sau ly hôn và không công khai qua lại với ai khiến làng giải trí Hong Kong vô cùng xôn xao và tò mò. Tuy vậy, ngọc nữ xứ Cảng Thơm đến hiện tại vẫn giữ im lặng về danh tính của cha ruột con trai út.

Trước đây, truyền thông Hong Kong từng đưa ra nhiều đồn đoán về cha của con trai thứ 3 Trương Bá Chi, trong đó có không ít người tin rằng cậu bé là con trai của cô và chồng cũ. Dẫu vậy, Tạ Đình Phong cũng đã lên tiếng phản hồi về mối quan hệ với con trai của vợ cũ.

truong ba chi 2
Ông Tạ Hiền phủ nhận việc con trai út của Trương Bá Chi là người nhà họ Tạ - Ảnh: Internet

Theo đó, ông Tạ Hiền - cha ruột của Tạ Đình Phong - từng được phóng viên hỏi về đứa con thứ 3 của Trương Bá Chi. Tài tử họ Tạ lúc này trả lời: “Mặc dù con thứ 3 của Trương Bá Chi không liên quan đến nhà họ Tạ. Nhưng tôi luôn coi Trương Bá Chi là con gái của mình, thế nên con của cô đều là cháu của tôi”.

Qua câu trả lời trên của ông Tạ Hiền, có thể thấy con trai thứ 3 của Trương Bá Chi không phải là con của Tạ Đình Phong. Nhưng có thể thấy, mối quan hệ của ông và con dâu cũ cũng khá tốt, nữ nghệ sĩ vẫn thường đưa hai cậu con trai về nhà nội để thăm ông bà.

truong ba chi 3

Về phần Tạ Đình Phong, có nhiều đồn đoán anh đã chia tay với Vương Phi và sẽ quay trở về với vợ cũ vì anh chính là cha ruột của bé Marcus. Trước những tin đồn trên, Tạ Đình Phong đã khẳng định chuyện tình cảm của anh không hề trục trặc và phủ nhận chuyện có quan hệ huyết thống với con trai út của Trương Bá Chi.

"Tôi có đời sống tình cảm ổn định. Tôi chỉ là cha ruột của 2 đứa con trai, người con thứ 3 của cô ấy không liên quan gì đến tôi. Mong tất cả mọi người đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa." - Tạ Đình Phong cho hay.

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Tạ Đình Phong rất quan tâm đến con cái và vẫn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho con nhưng không chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Vương Phi sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Quý tử thứ 2 nhà Trương Bá Chi càng lớn càng điển trai, ngày càng giống Tạ Đình Phong

Quý tử thứ 2 nhà Trương Bá Chi càng lớn càng điển trai, ngày càng giống Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi chỉ xem Tạ Đình Phong là 'dụng cụ phối giống', kết hôn không phải vì tình cảm?

Trương Bá Chi chỉ xem Tạ Đình Phong là 'dụng cụ phối giống', kết hôn không phải vì tình cảm?

Trương Bá Chi và mẹ ruột hàn gắn sau nhiều năm 'cơm không lành canh không ngọt'

Trương Bá Chi và mẹ ruột hàn gắn sau nhiều năm 'cơm không lành canh không ngọt'

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 21 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI