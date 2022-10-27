Tạ Đình Phong 'dứt tình' với Vương Phi, ám chỉ đối phương đã lừa dối mình?

Tạ Đình Phong và Vương Phi được cho là đã chia tay nhau, thậm chí nam tài tử còn có ý định quay lại với vợ cũ Trương Bá Chi.

Mới đây, một blogger Hong Kong đã đăng tải một bài viết tiết lộ tình hình mối quan hệ của Tạ Đình Phong và Vương Phi. Người này cho biết, cặp đôi đã chia tay sau 7 năm tái hợp.

Tạ Đình Phong và Vương Phi được cho là đã chia tay - Ảnh: Internet

Kể từ khi Tạ Đình Phong và Vương Phi quay về bên nhau, công chúng đã tin rằng nam tài tử đào hoa cuối cùng đã tìm được bến đỗ cuối và nữ diva sau hai cuộc hôn nhân tan vỡ cũng sẽ có một cái kết đẹp. Chuyện tình kéo dài hơn 2 thập kỷ của hai người cũng chính là mối quan hệ tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới Hong Kong.

Theo nguồn tin này, khi tham gia vào một chương trình, Tạ Đình Phong đã chia sẻ rằng: “Tôi không thể chấp nhận được việc đối phương không trung thành”. Blogger này khẳng định, sự "không trung thành" mà Tạ Đình Phong nói ở đây ám chỉ việc bị Vương Phi phản bội, qua đó khẳng định cặp đôi đã chia tay nhau được nửa năm.

Không những vậy, người này còn tiết lộ thêm một thông tin "động trời" là Tạ Đình Phong chính là cha ruột của con trai thứ 3 Trương Bá Chi. Để công khai sự việc này, theo blogger, TVB đang thực hiện một chương trình riêng để bàn luận về nó.

Nhiều khán giả lại không tin vào blogger trên vì gần đây có tin đồn rằng Vương Phi vừa mới sinh con cho Tạ Đình Phong. Thậm chí có người còn chụp được ảnh nữ ca sĩ đi siêu thị mua đồ dùng trẻ em cùng với quản lý của mình. Dẫu vậy, cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là tin giả vì tuổi tác của Vương Phi hiện tại không phù hợp cho việc mang thai hay sinh con.

Trước loạt thông tin trên, cả Vương Phi, Tạ Đình Phong hay Trương Bá Chi vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, các tin tức về mối quan hệ tam giác này vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Đối diện với câu hỏi 'sẽ làm gì nếu Tạ Đình Phong muốn tái hợp', Trương Bá Chi đáp lại một câu đầy sắc bén Từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc được người đời ngưỡng mộ, thế nhưng Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong lại quyết định chia tay khi đã có 2 con trai chung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-dinh-phong-dut-tinh-voi-vuong-phi-am-chi-doi-phuong-da-lua-doi-minh-518404.html