Được Tạ Đình Phong chu cấp tiền tỷ, mua cho nhà sang, đây chính là người phụ nữ còn 'trên cơ' cả Vương Phi

Với thế mạnh ngoại hình, Tạ Đình Đình trong quá khứ từng đạt giải tại một cuộc thi người mẫu và được nhiều nhà sản xuất phim để mắt đến. Tuy nhiên, cô lại không mặn mà với việc diễn xuất nên dù có xuất hiện trong vài tác phẩm nhưng lại không gây ra được tiếng vang nào.

Nhắc đến Tạ Đình Phong ai cũng biết ngoài vợ cũ là Trương Bá Chi thì tình nhân hơn 2 thập kỷ qua - Vương Phi - chính là người phụ nữ mà tài tử xem trọng nhất. Tuy nhiên, thực tế là có một cô gái còn được nam diễn viên quan tâm hơn cả, đó chính là em gái anh - Tạ Đình Đình .

Dù Tạ Đình Đình đã lâu không hoạt động trong showbiz, nhưng với xuất thân từ gia đình mà cả bố mẹ và anh trai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thì truyền thông vẫn rất quan tâm đến cô. Vì vậy, báo chí vẫn chăm chỉ đưa tin về người đẹp.

Vốn sống tại nước ngoài từ nhỏ, Tạ Đình Đình có suy nghĩ rất tân thời và phóng khoáng hơn những cô gái khác, đặc biệt là ở đời sống tình cảm, trong một năm cô đổi tới 7 bạn trai. Điều này được cho là một phần tính cách cô giống với cha ruột - ông Tạ Hiền - cũng có tình trường rất phong phú.

Là cô em gái độc nhất của Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình được anh trai cưng chiều hết mực. Nam diễn viên từng tặng cho em gái một căn biệt thự có giá trị lên đến 30 triệu NDT (gần 100 tỷ đồng). Bên cạnh đó, sinh hoạt phí của người đẹp cũng là do anh trai chi trả vì cô không có nghề nghiệp ổn định. Đối với thu nhập của Tạ Đình Phong, việc nuôi em gái cũng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của mình.

Tạ Đình Đình mang thai và sinh con tại Canada - Ảnh: Internet

Dù từng tuyên bố không có ý định kết hôn nhưng vào năm 2019, Tạ Đình Đình bất ngờ thông báo con gái cô đã tròn 100 ngày tuổi khiến cho truyền thông được phen dậy sóng. Đối mặt với sự tò mò của dư luận về danh tính cha đứa bé, cô lại giữ kín hoàn toàn, không hề có một chút thông tin nào bị lọt ra ngoài.

Dẫu vậy, có nguồn tin cho rằng Tạ Đình Đình đã nghỉ việc sau khi sinh con gái, điều này chứng tỏ bạn trai cô phải là người có tiềm lực tài chính mạnh. Một số trang báo Hong Kong đưa tin rằng người đàn ông của cô là một vị đại gia nức tiếng, tiền chất như núi.

Nhiều ý kiến cho rằng con gái Tạ Đình Đình có nhiều đường nét giống với hai quý tử của Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Từ khi mang thai và sinh con gái đến nay, Tạ Đình Đình rất ít khi về Hong Kong, cũng đã lâu cô không đề cập đến danh tính của cha ruột con mình. Tuy nhiên, qua những bức ảnh chụp lại khuôn mặt của bé, công chúng cho rằng bạn trai của cô cũng là một người có gốc gác Trung Hoa chứ không phải Tây.