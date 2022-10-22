Được Tạ Đình Phong chu cấp tiền tỷ, mua cho nhà sang, đây chính là người phụ nữ còn 'trên cơ' cả Vương Phi

Sao quốc tế 22/10/2022 14:06

Cô gái này chính là người khiến Tạ Đình Phong không tiếc tay khi tiêu tiền, thậm chí tặng cho căn biệt thự với giá trị 100 tỷ đồng.

Nhắc đến Tạ Đình Phong ai cũng biết ngoài vợ cũ là Trương Bá Chi thì tình nhân hơn 2 thập kỷ qua - Vương Phi - chính là người phụ nữ mà tài tử xem trọng nhất. Tuy nhiên, thực tế là có một cô gái còn được nam diễn viên quan tâm hơn cả, đó chính là em gái anh - Tạ Đình Đình.

ta dinh phong 1
Tạ Đình Đình được anh trai cưng chiều và vô cùng yêu thương - Ảnh: Internet

Với thế mạnh ngoại hình, Tạ Đình Đình trong quá khứ từng đạt giải tại một cuộc thi người mẫu và được nhiều nhà sản xuất phim để mắt đến. Tuy nhiên, cô lại không mặn mà với việc diễn xuất nên dù có xuất hiện trong vài tác phẩm nhưng lại không gây ra được tiếng vang nào.

Dù Tạ Đình Đình đã lâu không hoạt động trong showbiz, nhưng với xuất thân từ gia đình mà cả bố mẹ và anh trai đều là những nghệ sĩ nổi tiếng thì truyền thông vẫn rất quan tâm đến cô. Vì vậy, báo chí vẫn chăm chỉ đưa tin về người đẹp.

ta dinh phong 2

ta dinh phong 3

Vốn sống tại nước ngoài từ nhỏ, Tạ Đình Đình có suy nghĩ rất tân thời và phóng khoáng hơn những cô gái khác, đặc biệt là ở đời sống tình cảm, trong một năm cô đổi tới 7 bạn trai. Điều này được cho là một phần tính cách cô giống với cha ruột - ông Tạ Hiền - cũng có tình trường rất phong phú.

Là cô em gái độc nhất của Tạ Đình Phong, Tạ Đình Đình được anh trai cưng chiều hết mực. Nam diễn viên từng tặng cho em gái một căn biệt thự có giá trị lên đến 30 triệu NDT (gần 100 tỷ đồng). Bên cạnh đó, sinh hoạt phí của người đẹp cũng là do anh trai chi trả vì cô không có nghề nghiệp ổn định. Đối với thu nhập của Tạ Đình Phong, việc nuôi em gái cũng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của mình.

ta dinh phong 4
Tạ Đình Đình mang thai và sinh con tại Canada - Ảnh: Internet

Dù từng tuyên bố không có ý định kết hôn nhưng vào năm 2019, Tạ Đình Đình bất ngờ thông báo con gái cô đã tròn 100 ngày tuổi khiến cho truyền thông được phen dậy sóng. Đối mặt với sự tò mò của dư luận về danh tính cha đứa bé, cô lại giữ kín hoàn toàn, không hề có một chút thông tin nào bị lọt ra ngoài.

Dẫu vậy, có nguồn tin cho rằng Tạ Đình Đình đã nghỉ việc sau khi sinh con gái, điều này chứng tỏ bạn trai cô phải là người có tiềm lực tài chính mạnh. Một số trang báo Hong Kong đưa tin rằng người đàn ông của cô là một vị đại gia nức tiếng, tiền chất như núi.

ta dinh phong 5

ta dinh phong 6
Nhiều ý kiến cho rằng con gái Tạ Đình Đình có nhiều đường nét giống với hai quý tử của Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

Từ khi mang thai và sinh con gái đến nay, Tạ Đình Đình rất ít khi về Hong Kong, cũng đã lâu cô không đề cập đến danh tính của cha ruột con mình. Tuy nhiên, qua những bức ảnh chụp lại khuôn mặt của bé, công chúng cho rằng bạn trai của cô cũng là một người có gốc gác Trung Hoa chứ không phải Tây.

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử

Trong chương trình "Life is Beautiful" mới đây, Trương Bá Chi bất ngờ đề cập đến cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong Tạ Đình Đình Vương Phi sao Hong Kong sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Vương Phi bất chấp nguy hiểm sinh con cho Tạ Đình Phong, Lý Á Bằng đau buồn khóc nghẹn?

Sao nam này mới chính là người khiến Trương Bá Chi 'khắc cốt ghi tâm' chứ không phải Tạ Đình Phong hay Trần Quán Hy

Sao nam này mới chính là người khiến Trương Bá Chi 'khắc cốt ghi tâm' chứ không phải Tạ Đình Phong hay Trần Quán Hy

Bố ruột Tạ Đình Phong lập di chúc, con trai Trương Bá Chi thừa kế phần lớn tài sản?

Bố ruột Tạ Đình Phong lập di chúc, con trai Trương Bá Chi thừa kế phần lớn tài sản?

Trương Bá Chi là người phụ nữ như thế nào trong mắt Tạ Đình Phong?

Trương Bá Chi là người phụ nữ như thế nào trong mắt Tạ Đình Phong?

Trương Bá Chi đang 'qua lại' với cha ruột của Tạ Đình Phong, được người tình lớn tuổi trao cho toàn bộ tài sản?

Trương Bá Chi đang 'qua lại' với cha ruột của Tạ Đình Phong, được người tình lớn tuổi trao cho toàn bộ tài sản?

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 21 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 38 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI