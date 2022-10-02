Trương Bá Chi là người phụ nữ như thế nào trong mắt Tạ Đình Phong?

Mối tình tay ba giữa Vương Phi, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi luôn nhận được sự quan tâm đông đảo từ phía khán giả.

Tài tử nổi tiếng Tạ Đình Phong có một đời sống tình ái gây nhiều tranh cãi. Là ngôi sao hàng đầu của Cbiz, điển trai, tài năng, nam diễn viên họ Tạ được nhiều người đẹp vây quanh. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ trái tim Tạ Đình Phong vẫn hướng về ca sĩ Vương Phi. Người phụ nữ hơn 11 tuổi trải qua 2 đời chồng ấy vẫn đủ sức khiến nam diễn viên phải rời xa vợ đẹp con ngoan. Sau khi Tạ Đình Phong và Vương Phi chấm dứt cuộc hôn nhân riêng của họ thì cả hai quyết định tái hợp với nhau. Họ đều nhường quyền nuôi con cho đối tác nên bị chỉ trích là những người cha, người mẹ vô tâm, không có trách nhiệm. Nhưng trong mối quan hệ tình yêu giữa hai người, Vương Phi hay Tạ Đình Phong là những người tình si mê và sâu sắc. Mặc kệ dư luận đồn thổi về việc họ chênh nhau 11 tuổi, mặc kệ mọi người cười chê, phê phán cách họ thờ ơ với những đứa con của mình, Vương Phi và Tạ Đình Phong đã có những năm tháng ngọt ngào bên nhau.

Về phía Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong cho rằng vợ cũ có tinh thần trách nhiệm cao, tốt bụng và là một người mẹ tốt. Trong một chương trình, Tạ Đình Phong đã nói rất nghiêm túc những ưu điểm của vợ cũ Trương Bá Chi so với bạn gái trong mắt anh ấy: "Cô ấy có ngoại hình, lòng hiếu thảo và tinh thần trách nhiệm". Những chia sẻ của Tạ Đình Phong về mối quan hệ sau khi chia tay Trương Bá Chi cho thấy anh rất thoải mái nói về tình cảm tốt đẹp từ cả hai phía. Dù không còn ở bên nhau nhưng cả hai luôn tôn trọng đối phương và có trách nhiệm với con cái, họ không muốn đứa trẻ vì bố mẹ ly hôn mà ảnh hưởng đến tâm lý.

Từng là đôi vợ chồng đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định ly hôn vào năm 2011. Thất bại trong hôn nhân luôn là sự đả kích nặng nề đối với nhiều người, đặc biệt là với những ngôi sao nổi tiếng như Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi. Vậy nên, vào thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng cặp đôi sẽ khó lòng sống tốt sau tan vỡ trong hôn nhân. Tuy nhiên, nhìn vào cuộc sống hậu ly hôn của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi trong 3 năm qua, chúng ta bỗng nghiệm ra rằng đôi khi việc chấm dứt một cuộc hôn nhân không hẳn là bất hạnh, đó rất có thể là sự khởi đầu cho những điều tốt đẹp hơn.

Trương Bá Chi đang 'qua lại' với cha ruột của Tạ Đình Phong, được người tình lớn tuổi trao cho toàn bộ tài sản? Tin đồn Trương Bá Chi và cha ruột của Tạ Đình Phong đang trong một mối quan hệ tình cảm khiến mạng xã hội xứ Trung vô cùng xôn xao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-la-nguoi-phu-nu-nhu-the-nao-trong-mat-ta-dinh-phong-508653.html