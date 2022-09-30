Trương Bá Chi đang 'qua lại' với cha ruột của Tạ Đình Phong, được người tình lớn tuổi trao cho toàn bộ tài sản?

Sao quốc tế 30/09/2022 15:56

Tin đồn Trương Bá Chi và cha ruột của Tạ Đình Phong đang trong một mối quan hệ tình cảm khiến mạng xã hội xứ Trung vô cùng xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội Trung Hoa truyền tay nhau bài viết có nội dung tiết lộ về mối quan hệ giữa ông Tạ HiềnTrương Bá Chi. Cụ thể, nguồn tin cho rằng hai người này đang ở bên nhau và tài tử gạo cội quyết định để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ của con trai mình.

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Tạ Hiền và Trương Bá Chi được cho là đang trong một mối quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Bài viết trên đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng tác giả của bài viết đang cố tình "câu view" bằng những thông tin gây sốc, sai sự thật. Tuy vậy, có một bộ phận công chúng vẫn "bán tín bán nghi" vì tài tử Tạ Hiền trước nay nổi tiếng với việc yêu đương với các bóng hồng kém hơn ông vài chục tuổi.

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Theo truyền thông Hong Kong, sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, ông Tạ Hiền đã tích góp được khối tài sản khổng lồ. Ngoài 80 tuổi, nam tài tử gạo cội đã lập di chúc để lại tài sản cho đời sau. Theo đó, gia tài của ông được chia làm 4 phần cho 4 người là cậu con trai Tạ Đình Phong, con gái Tạ Đình Đình cùng hai cậu con trai của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong là Lucas và Quintus.

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Tài tử Tạ Hiền để lại phần lớn tài sản cho hai cháu nội là con trai của Trương Bá Chi và 
Tạ Đình Phong - Ảnh: Internet

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Tài tử Tạ Hiền cho biết, việc ông để lại phần lớn tài sản cho hai cháu nội dù con trai đã ly hôn và vì ông rất yêu quý hai cháu trai và cô con dâu cũ của mình. Ông muốn hai đứa cháu của mình sống thật tốt và có một tương lai vô cùng tốt đẹp.

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