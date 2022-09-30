Trương Bá Chi đang 'qua lại' với cha ruột của Tạ Đình Phong, được người tình lớn tuổi trao cho toàn bộ tài sản?

Mới đây, mạng xã hội Trung Hoa truyền tay nhau bài viết có nội dung tiết lộ về mối quan hệ giữa ông Tạ Hiền và Trương Bá Chi. Cụ thể, nguồn tin cho rằng hai người này đang ở bên nhau và tài tử gạo cội quyết định để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ của con trai mình.

Tạ Hiền và Trương Bá Chi được cho là đang trong một mối quan hệ tình cảm - Ảnh: Internet

Bài viết trên đã ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng và gây ra nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng tác giả của bài viết đang cố tình "câu view" bằng những thông tin gây sốc, sai sự thật. Tuy vậy, có một bộ phận công chúng vẫn "bán tín bán nghi" vì tài tử Tạ Hiền trước nay nổi tiếng với việc yêu đương với các bóng hồng kém hơn ông vài chục tuổi.