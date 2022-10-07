Sao nam này mới chính là người khiến Trương Bá Chi 'khắc cốt ghi tâm' chứ không phải Tạ Đình Phong hay Trần Quán Hy

Dù cũng từng trải qua nhiều mối tình, nhưng những người đàn ông gắn liền với Trương Bá Chi phải kể đến Trần Quán Hy và chồng cũ của cô - Tạ Đình Phong . Cả hai tài tử này ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của minh tinh họ Trương.

Trương Bá Chi từng là một trong những ngọc nữ nổi tiếng nhất của làng giải trí Hong Kong. Bên cạnh sự nghiệp huy hoàng, đời sống tình cảm của cô cũng là khía cạnh mà công chúng hết sức quan tâm.

Khi kết hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi từng bị chê cười chỉ là người mà tài tử họ Tạ lấy để "trả đũa" tình cũ Vương Phi. Nhưng Tạ Đình Phong lại đứng ra bênh vực cô và khẳng định Trương Bá Chi là người mà anh yêu nhất, muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Tuy nhiên, scandal lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy đã làm tan vỡ tất cả, dẫn đến việc cả hai phải ly hôn.

Trước khi yêu và cưới Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi từng có thời gian qua lại với Trần Quán Hy, sự việc này chỉ được hé lộ ua những bức ảnh nóng bị lộ sau này. Cũng bởi vì lý do trên mà Trần Quán Hy được cho là nguyên nhân chính khiến cuộc hôn nhân của Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong tan vỡ.

Trải qua nhiều thăng trầm với Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy, nhưng người đàn ông khiến cho Trương Bá Chi "khắc cốt ghi tâm" lại là một người khác, đó là Trương Quốc Vinh. Đối với Trương Bá Chi, Trương Quốc Vinh chính là một người anh tài hoa mà cô sẽ không bao giờ quên được.

Trương Bá Chi và Trương Quốc Vinh chênh lệch tới 24 tuổi nhưng cả hai luôn xem nhau là anh em thân thiết. Cả hai từng có cơ hội hợp tác khi đóng chung phim điện ảnh Left Right Love Destiny (1999) do chính tài tử họ Trương làm đạo diễn.

Sự ra đi của Trương Quốc Vinh đã khiến cho Trương Bá chi bị chấn động tâm lý - Ảnh: Internet

Khi còn sống, Trương Bá Chi nhiều lần được đàn anh khen ngợi. Trong một lần nữ diễn viên gặp tai nạn, cô đã được đàn anh tặng cho một tấm bùa hộ mệnh để cầu chúc bình an, yên ổn và đến nay tấm bùa này vẫn được cô giữ gìn cẩn thận. Vì quá thân thiết, sự ra đi của Trương Quốc Vinh đã khiến cho Trương Bá chi bị chấn động tâm lý suốt một thời gian dài.