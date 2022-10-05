Động thái của Trương Bá Chi khi tin đồn yêu đương với bố chồng cũ 'nổ ra'

Gần đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ "bùng nổ" trước thông tin Trương Bá Chi và bố chồng Tạ Hiền công khai hẹn hò với nhau.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện bài viết về tin đồn mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và ngôi sao gạo cội Tạ Hiền. Cụ thể, Trương Bá Chi và "cha chồng" Tạ Hiền đang ở bên nhau, nam diễn viên gạo cội để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ của con trai. Ngay sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng được lan truyền và thu hút sự quan tâm của nhiều người với những tranh luận trái chiều. Đa phần cho rằng tin tức này không đáng tin cậy và chỉ trích người đăng cố tình "câu view" gây chú ý bằng cách tạo tin giả gây sốc. Một số lại bán tín bán nghi bởi nam ngôi sao gạo cội thường xuyên vướng hẹn họ với các thiếu nữ trẻ kém vài chục tuổi. Cả phía Tạ Hiền và Trương Bá Chi hiện đều chưa lên tiếng về tin đồn.

Dù đời tư của Tạ Hiền rất lộn xộn, nhưng ngoại trừ mối quan hệ yêu đương nam nữ Tạ Hiền còn khá cởi mở trong những khía cạnh khác. Ngay cả khi con trai của ông Tạ Đình Phong ly hôn Trương Bá Chi, anh vẫn đối xử rất tốt với cô con dâu cũ. Anh không những không nói xấu cô trước đám đông mà còn rất nhiều lần khen ngợi cô. Nhưng tuyệt đối không thể nói hai người bọn họ có quan hệ nam nữ riêng tư. Còn về Trương Bá Chi, cô luôn kính trọng bố chồng cũ. Vào những ngày đặc biệt của Tạ Hiền, cô thường xuyên dẫn cháu nội về thăm ông.

Sau vài ngày im lặng nào thì mới đây Trương Bá Chi đã bất ngờ có động thái lạ. Theo đó, Trương Bá Chi đã chia sẻ hình ảnh cô giao lưu với trẻ em trên mạng xã hội khiến vô số người thích thú. Trong video, cô cùng các con vẽ tranh mừng sinh nhật lần thứ 73 của quê hương đất nước. Điều đáng nói là xung quanh Trương Bá Chi có rất nhiều em nhỏ, ngoài cậu cả 15 tuổi, cô còn ôm một bé gái rất vui vẻ. Sau khi ly hôn với Tạ Đình Phong, Trương Bá Chi dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con, đưa con đi học, vui chơi cùng các con. Tuy nhiên, trong giai đoạn gần đây khi các con đã lớn, Trương Bá Chi đã quay lại hoạt động nghệ thuật khi tham gia vào các chương trình sự kiện, một số chương trình truyền hình thực tế. Nhưng việc với Trương Bá Chi trở lại đại lục là điều không dễ dàng, áp lực cạnh tranh ở làng giải trí trong nước cũng không kém gì ở Hong Kong.

Thực hư về chuyện tin đồn Trương Bá Chi hẹn hò với bố chồng cũ Gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết về mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và ngôi sao Tạ Hiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-truong-ba-chi-khi-tin-don-yeu-duong-voi-bo-chong-cu-no-ra-510072.html