Thực hư về chuyện tin đồn Trương Bá Chi hẹn hò với bố chồng cũ

Gần đây, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài viết về mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và ngôi sao Tạ Hiền.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết về mối quan hệ giữa Trương Bá Chi và ngôi sao Tạ Hiền. Cụ thể, bài viết cho rằng Trương Bá Chi và bố chồng cũ hiện đang hạnh phúc bên nhau, thậm chí nam diễn viên gạo cội còn sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản cho người đẹp. Đáng chú ý là ngôi sao gạo cội Tạ Hiền là bố ruột của Tạ Đình Phong, cũng chính là chồng cũ của Trương Bá Chi.

Tin tức do truyền thông Hồng Kông tung ra ngay lập tức "dậy sóng" và kèm thêm những hình ảnh tình tứ của nữ diễn viên và bố chồng cũ. Song, không ít người đã phẫn nộ trước những hình ảnh không có tính chân thật, “ném đá” truyền thông Hồng Kông cố tình bôi nhọ danh dự người khác.

Từ trước đến nay, Trương Bá Chi luôn giữ mối quan hệ bố chồng – nàng dâu hòa nhã với Tạ Hiền. Cô vẫn thường xuyên đưa các con trai đến thăm ông nội dù dã ly hôn. Vậy nên dù cả hai ngôi sao không lên tiếng thanh minh, thì cũng chẳng có ai tin vào scandal nhảm nhí này, còn thể hiện thái độ với truyền thông Hồng Kông “vô đạo đức” khi dám đăng tải tin bịa đặt.

Từng là đôi vợ chồng đẹp nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã khiến nhiều người tiếc nuối khi quyết định ly hôn vào năm 2011. Thất bại trong hôn nhân luôn là sự đả kích nặng nề đối với nhiều người, đặc biệt là với những ngôi sao nổi tiếng như Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi.

Vậy nên, vào thời điểm đó, không ít ý kiến cho rằng cặp đôi sẽ khó lòng sống tốt sau tan vỡ trong hôn nhân. Dù vậy, Tạ Đình Phong hiện đã tìm thấy hạnh phúc khi quay về bên "Thiên hậu" Vương Phi, còn Trương Bá Chi tự tay nuôi dạy 2 đứa con trai Lucas và Quintus.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-ve-chuyen-tin-don-truong-ba-chi-hen-ho-voi-bo-chong-cu-509696.html