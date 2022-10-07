Trương Bá Chi cạn kiệt tài chính, tìm đường mưu sinh tại Đại lục

Do kinh doanh thu lỗ, Trương Bá Chi được cho là đã bí mật quay trở lại Đại lục để kiếm thêm tiền nuôi con.

Theo truyền thông Hong Kong, vừa qua Trương Bá Chi đã bí mật lên đường quay về Đại lục để tìm kiếm các cơ hội việc làm. Điều này được cho là vì công việc kinh doanh của cô thời gian gần đây gặp nhiều thua lỗ.

Trương Bá Chi đã bí mật lên đường quay về Đại lục để tìm kiếm các cơ hội việc làm - Ảnh: Internet

Cụ thể, tình hình dịch bệnh phức tạp tại Hong Kong đã khiến cho Trương Bá Chi phải đóng một cửa hàng và chuyển sang kinh doanh trực tuyến. Riêng tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân viên, nữ diễn viên đã phải chịu lỗ hàng trăm nghìn USD mỗi tháng, vì vậy cô phải nhanh chóng quay lại con đường nghệ thuật để kiếm tiền trước khi tài chính cạn kiệt.

Đầu năm ngoái, nhờ thành công của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2, tên tuổi của Trương Bá Chi đã "càn quét" thị trường Đại lục với việc trở thành gương mặt đại diện của 3 nhãn hàng lớn và ghi hình cho 7 quảng cáo. Cũng nhờ vậy, cát-xê của cô lên tới 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng). Chỉ trong vòng nửa đầu năm ngoái, người đẹp đã có doanh thu 50 triệu NDT (hơn 180 tỷ đồng).

Trương Bá Chi từng có dự định đưa các con sang Đại lục sinh sống để tiện cho công việc của cô - Ảnh: Internet

Tuy vậy, gần một năm qua, Trương Bá Chi đã quay về Hong Kong sinh sống và làm việc, nhưng không có thu nhập ổn định. Phần lớn thời gian cô ở nhà chăm sóc gia đình và đưa đón con đi học và thi thoảng ra ngoài cùng bố mẹ.

Trương Bá Chi hiện tại chỉ muốn sớm được quay lại đóng phim và tham gia vào các chương trình truyền hình để gia tăng thu nhập. Bên cạnh đó, việc cô mau chóng quay trở lại Đại lục được cho là để gia hạn các hợp đồng quảng cáo, tránh việc bị các minh tinh khác cướp đi tài nguyên.

Bố ruột Tạ Đình Phong lập di chúc, con trai Trương Bá Chi thừa kế phần lớn tài sản? Dù đang ở trạng thái sức khỏe ổn định nhưng bố chồng của Trương Bá Chi đã tính đến chuyện lập di chúc, chia phần tài sản cho con cháu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-ba-chi-can-kiet-tai-chinh-tim-duong-muu-sinh-tai-dai-luc-510927.html