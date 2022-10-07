Bố ruột Tạ Đình Phong lập di chúc, con trai Trương Bá Chi thừa kế phần lớn tài sản?

Dù đang ở trạng thái sức khỏe ổn định nhưng bố chồng của Trương Bá Chi đã tính đến chuyện lập di chúc, chia phần tài sản cho con cháu.

Theo truyền thông Hong Kong, sau hàng chục năm cống hiến cho nghệ thuật, tài tử Tạ Hiền đã tích góp được khối tài sản kếch xù. Ngoài 80 tuổi và ở trong trạng thái sức khỏe ổn định nhưng ông đã tính đến chuyện lập di chúc, chia tài sản cho đời sau.

Ông Tạ Hiền lập di chúc khi bản thân còn khá khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Trước đây, khi Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đến với nhau, chỉ có duy nhất ông Tạ Hiền là ủng hộ trong khi tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả mẹ của Tạ Đình Phong đều phản đối kịch liệt. Mọi chuyện chỉ lắng xuống khi mà Trương Bá Chi sinh hạ hai cậu con trai.

Tuy vậy, sau sự cố lộ ảnh nóng với Trần Quán Hy, hình tượng ngọc nữ của Trương Bá Chi chính thức sụp đổ và những lời bình phẩm tiêu cực về cô tràn lan không kiểm soát trên mạng xã hội.

Tài tử là người duy nhất ủng hộ chuyện con trai kết hôn vói Trương Bá Chi - Ảnh: Internet

Sau một thời gian, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong đã chính thức ly hôn. Trong khi Tạ Đình Phong quay về bên tình cũ là Vương Phi thì Trương Bá Chi lại đem theo hai con trai biến mất khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài. Sau khi hai con lớn lên, minh tinh họ Trương mới quay trở lại hoạt động.

Theo một nguồn tin trong ngành, ông Tạ Hiền đã lập di chúc và có chia tài sản cho 2 cháu trai của mình. Tuy quyết định này của tài tử họ Tạ khiến nhiều người phản đối nhưng ông lại cho rằng đó là cháu của ông nên ông không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì.

Từ trước đến nay, ông Tạ Hiền chưa từng che giấu sự quý mến với con dâu cũ, ông nhiều lần khen ngợi các đức tính của cô, đặc biệt là ở việc tạo điều kiện cho các cháu gặp gia đình nội. Bên cạnh đó, ông biết Trương Bá Chi nuôi hai con không hề dễ dàng, đặc biệt là trong những năm gần đây nên phần tài sản này cũng như sự đảm bảo cho tương lai của các cháu.

Động thái của Trương Bá Chi khi tin đồn yêu đương với bố chồng cũ 'nổ ra' Gần đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ "bùng nổ" trước thông tin Trương Bá Chi và bố chồng Tạ Hiền công khai hẹn hò với nhau.

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