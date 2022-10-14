Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử

Sao quốc tế 14/10/2022 20:10

Trong chương trình "Life is Beautiful" mới đây, Trương Bá Chi bất ngờ đề cập đến cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong.

Mới đây, HK01 đưa tin, Trương Bá Chi đã đề cập đến cuộc hôn nhân với Tạ Đình Phong trong chương trình thực tế "Life is Beautiful". Cụ thể, hành trình yêu và cưới tài tử hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ được nữ diễn viên kể lại với thái độ vui vẻ, thoải mái. Người đẹp không đề cập trực tiếp tên chồng cũ mà gọi anh là bố của hai con.

Nữ diễn viên chia sẻ không ngăn cấm con trai Quintus và Lucas bước chân vào showbiz như cha mẹ. Cô bày tỏ: "Nếu con trai tôi giỏi hơn bố, tôi sẽ ủng hộ nó gia nhập ngành giải trí 100%".

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử - Ảnh 1

Dưới sự chăm sóc và nuôi dạy của Trương Bá Chi, Quintus và Lucas được nhận xét trưởng thành, chững chạc trước tuổi. Nữ diễn viên cho biết nuôi con theo cách riêng ngay khi hai bé còn nhỏ. Cô yêu cầu con phải phụ giúp việc nhà.

Ngoài ra, cô cũng cố gắng thay đổi lối sống và phong cách sinh hoạt vì trách nhiệm làm mẹ đơn thân. Cô cố gắng làm một bà mẹ bình thường, chú tâm vào công việc nội trợ, chăm sóc và phục vụ yêu cầu của các con. Đặc biệt, Trương Bá Chi luôn muốn làm một bà mẹ bình thường, chú tâm vào công việc nội trợ, chăm sóc và phục vụ yêu cầu của các con.

Trương Bá Chi gây chú ý khi nhắc về 'chồng cũ' Tạ Đình Phong, khẳng định một câu 'chắc nịch' về 2 quý tử - Ảnh 2

Trương Bá Chi được xếp vào nhóm những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Vẻ đẹp thanh tú, dịu dàng thời thiếu nữ của cô được nhiều người yêu mến và cũng là yếu tố quan trọng giúp nữ diễn viên trở thành một trong những giai nhân màn bạc đình đám của đạo diễn Châu Tinh Trì.

 

Sau một năm nghỉ ngơi, dành thời gian chăm sóc gia đình, Trương Bá Chi đã trở lại hoạt động nghệ thuật. Kể từ sau chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2, mức độ nổi tiếng của nữ diễn viên "tăng vọt". Truyền thông ước tính, cô kiếm hơn 50 triệu NDT (6,9 triệu USD) vào năm ngoái nhờ hiệu ứng truyền thông tích cực.

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