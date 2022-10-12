Nghi vấn Trương Bá Chi bí mật trở lại làng giải trí mặc dù sở hữu tài sản 'khủng'

Mới đây, truyền thông Hong Kong đã tiết lộ các dự định trong tương lai của Trương Bá Chi.

Bước chân vào giới giải trí, Trương Bá Chi được mệnh danh là "ngọc nữ" của điện ảnh Hong Kong bởi vẻ đẹp sắc sảo, lọt vào "mắt xanh" của "Vua hài" Châu Tinh Trì với bộ phim "Vua hài kịch". Thừa thắng xông lên, Trương Bá Chi tham gia loạt phim đắt khách như "Chung Vô Diệm", "Tinh Nguyện", "Vong Bất Liễu"... Mới đây, truyền thông Hong Kong đã tiết lộ những dự định trong tương lai của Trương Bá Chi. Cụ thể, người đẹp được đưa tin đã bí mật trở lại Trung Quốc để tiếp tục công việc. Vào năm ngoái, Trương Bá Chi đã kiếm bộn tiền sau khi tái xuất làng giải trí, và năm nay tiếp tục “tái khởi động” với lịch trình bận rộn.

Kể từ khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2 vào năm ngoái, mức độ nổi tiếng của người đẹp đã tăng vọt và để có được chữ ký của người đẹp trong hợp đồng quảng cáo cũng không hề dễ dàng. Mức giá đại ngôn của Trương Bá Chi vào năm 2009 đã là con số cao ngất ngưởng 6 triệu nhân dân tệ, và bây giờ phí chứng thực còn tăng hơn rất nhiều. Năm ngoái, truyền thông ước tính một cách dè dặt rằng thu nhập của ngọc nữ phải hơn 50 triệu nhân dân tệ. Sau đó, người đẹp quay lại Hong Kong gần 1 năm, chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, hàng ngày tự tay nấu ăn cho 3 con trai, đưa đón con đi học và thỉnh thoảng dành thời gian đi cùng bố mẹ. Lần trở lại Trung Quốc của Trương Bá Chi đều là do phải hoàn thành công việc đóng phim và quay quảng cáo cho các thương hiệu. Các hợp đồng quảng cáo thường được ký từ 1-2 năm và Trương Bá Chi đã nhận được rất nhiều lời mời đại diện vào năm ngoái.

Bên cạnh đó, Trương Bá Chi cũng rất đắt show quảng cáo, làm đại diện thương hiệu, tham gia chương trình truyền hình thực tế,... Kiếm được nhiều tiền, sao nữ này cũng rất hào phóng chi tiêu cho bản thân. Cô từng chia sẻ bản thân có 10 chiếc ô tô, trong đó 4 chiếc thuộc về cô, 6 chiếc còn lại thuộc về gia đình cô. Ngoài việc sở hữu nhà ở Bắc Kinh và Thượng Hải, Trương Bá Chi còn mạnh tay "mua đứt" một vài căn nhà sang trọng ở Hong Kong, và thường tiết lộ một vài hình ảnh nội thất trong nhà thông qua mạng xã hội. Thậm chí, thông tin cho rằng căn biệt thự nơi nữ diễn viên hiện đang sống ở Hong Kong ước tính khoảng hơn 100 triệu nhân dân tệ.

Động thái của Trương Bá Chi khi tin đồn yêu đương với bố chồng cũ 'nổ ra' Gần đây, truyền thông Hong Kong bất ngờ "bùng nổ" trước thông tin Trương Bá Chi và bố chồng Tạ Hiền công khai hẹn hò với nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-van-truong-ba-chi-bi-mat-tro-lai-lang-giai-tri-mac-du-so-huu-tai-san-khung-512839.html