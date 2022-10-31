Đời u buồn của Trần Hiểu Húc - nàng 'Lâm Đại Ngọc' xinh đẹp và đoản mệnh nhất màn ảnh

Sao quốc tế 31/10/2022 15:53

Hơn 15 năm kể từ khi Trần Hiểu Húc qua đời, nhiều đồng nghiệp vẫn giữ thói quen chúc mừng sinh nhật cô.

Trang Sohu đưa tin, ngày 29/10 vừa qua là sinh nhật của cố diễn viên Trần Hiểu Húc. Dù nữ minh tinh đã qua đời hơn 15 năm, nhiều đồng nghiệp vẫn nhớ và gửi lời chúc đến cô.

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Trần Hiểu Húc đã qua đời được hơn 15 năm - Ảnh: Internet

Trên trang cá nhân của mình, tài tử Âu Dương Phấn Cường đã đăng tải đoạn video viếng mộ Trần Hiểu Húc và viết: "Hôm nay là kỷ niệm 47 năm ngày sinh của Trần Hiểu Húc. Tôi mượn lời của Chu Nhữ Xương tiên sinh để bày tỏ nỗi nhớ của mình: 'Tam Ngọc tương ngộ, ắt có Hiểu Húc'".

Không chỉ mỗi Âu Dương Phấn Cường, nữ diễn viên đảm nhận vai Tiết Bảo Thoa của Hồng Lâu Mộng - Trương Lợi - đã đăng tải một bức ảnh cũ của hai người khi cả hai còn trẻ kèm với chú thích: "Trong những giấc mơ, tôi vẫn luôn nhìn thấy cậu và biết rằng cậu mãi ở đây, không bao giờ rời xa".

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Trần Hiểu Húc và Trương Lợi thuở thiếu thời - Ảnh: Internet

Theo Sohu, nhiều năm qua, Trương Lợi không còn hoạt động trong giới giải trí và định cư tại nước ngoài. Tuy nhiên, mỗi năm vào ngày 29/10, cô đều đăng tải lên MXH những lời tưởng nhớ về người bạn của mình.

Trần Hiểu Húc sinh năm 1965 tại Liêu Ninh, Trung Quốc, cô được khán giả yêu thích với vai diễn Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Vai diễn này thành công đến mức công chúng đều đồng tình khó có ai qua được cái bóng của Trần Hiểu Húc dù cho phim có được làm lại bao nhiêu lần đi nữa.

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Beijing TV nhận xét, trong Hồng Lâu Mộng, Lâm Đại Ngọc là một nhân vật đa sầu đa cảm, ít khi cười - giống với Trần Hiểu Húc một cách kỳ lạ: "Tuy nhiên, dù là Lâm muội muội trong phim hay Trần Hiểu Húc, cả hai đều không bị quên lãng. Cả hai phảng phất nét buồn gợi thương cảm nhưng không bi lụy. Một ánh mắt, một nụ cười mỉm, một cử chỉ... Lâm Đại Ngọc và Trần Hiểu Húc từ lâu đã hòa làm một, khắc ghi sâu đậm trong lòng khán giả".

Thành công ở cả sự nghiệp diễn xuất và kinh doanh, Trần Hiểu Húc lại tâm sự cô không thật sự cảm thấy vui vẻ. Nữ diễn viên cho biết cô không hiểu việc kiếm tiền có ý nghĩa gì và thường xuyên mất phương hướng trong cuộc sống.

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Trần Hiểu Húc nương nhờ cửa phật ở những năm cuối đời - Ảnh: Internet

Sau đó, trong một lần được người quen giới thiệu về Phật giáo, Trần Hiểu Húc bắt đầu thấy đời của mình có ý nghĩa hơn và thay đổi thái độ cuộc sống. Không chỉ nữ diễn viên, ông xã của cô cũng đi theo con đường tu tập. Kể từ khi đó, hai người đã làm rất nhiều việc thiện, quyên góp hàng chục triệu nhân dân tệ để giúp ích cho những người khó khăn.

Đến năm 2006, Trần Hiểu Húc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nữ diễn viên quyết định không phẫu thuật và xuất gia vào tháng 2/2007, ông xã của cô cũng đi tu một tháng sau đó. Đến ngày 13/5/2007, Trần Hiểu Húc chính thức qua đời tại ngôi chùa mà mình tu hành.

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Tượng Lâm Đại Ngọc ở mộ phần Trần Hiểu Húc - Ảnh: Internet

Sau khi Trần Hiểu Húc qua đời, gia đình chiếu theo di chúc của nữ diễn viên mà thành lập một quỹ từ thiện mang tên cô từ phần tài sản trị giá 50 triệu NDT (170 tỷ đồng) để dùng trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Dù là "hồng nhan đoản mệnh", khán giả vẫn đánh giá cuộc đời của Trần Hiểu Húc là trọn vẹn và đầy ý nghĩa.

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