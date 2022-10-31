Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch và Bạch Vũ chính thức ấn định ngày lên sóng

Sau gần 3 năm "đắp chiếu", cuối cùng thì bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ với sự tham gia của Dương Mịch và Bạch Vũ cũng đã ấn định ngày lên sóng.

Mới đây, đoàn làm phim Cảm Ơn Bác Sĩ đã thông báo trên trang Weibo chính thức của mình về lịch chiếu của tác phẩm này. Cụ thể, phim sẽ được lên sóng trên đài truyền hình trung ương CCTV8 và 3 nền tảng trực tuyến là Tencent, iQiyi, Youku bắt đầu từ ngày 4/11 vào lúc 19 giờ 30 phút (theo giờ Trung Quốc).

Cảm Ơn Bác Sĩ sẽ chính thức được lên sóng vào ngày 4/11 tới đây trên cả đài truyền hình và các nền tảng xem phim trực tuyến - Ảnh: Internet

Thông tin Cảm Ơn Bác Sĩ được lên sóng sau gần 3 năm "đắp chiếu" khiến người hâm mộ của Dương Mịch không khỏi vui mừng, đặc biệt là khi dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 của nữ diễn viên bị hoãn phát sóng vô thời hạn. Khán giả vô cùng mong đợi vào sự trở lại lần này của Dương Mịch và hy vọng rằng dự án này sẽ đưa tên tuổi của cô lên đỉnh cao một lần nữa.

Được biết, Cảm Ơn Bác Sĩ vốn đã bắt đầu ghi hình từ năm 2019, nhưng vì dịch bệnh và nhiều nguyên nhân khách quan khác mà phải dừng quay quay suốt một thời gian dài. Sau nhiều lần thay đổi và chỉnh sửa thì dự án này đã hoàn thành xong vào tháng 11/2021 và đến cuối tháng 8/2022 thì được chính thức cấp phép.

Cảm Ơn Bác Sĩ lấy đề tài là y khoa kể về chuyện tình giữa hai nhân vật Tiêu Nghiên (Dương Mịch thủ vai) và Bạch Thuật (Bạch Vũ đảm nhận) tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đồng Sơn. Cả hai lúc đầu đều không có thiện cảm với nhau, nhưng qua thời gian dài làm việc và tiếp xúc nên nhận ra những điều tốt đẹp của đối phương.

Những lần các mỹ nhân Hoa Ngữ đụng độ kiểu tóc: Dương Mịch - Nhiệt Ba đẹp ngang ngửa, một mỹ nhân bị chê kém sắc? Ngoài ngoại hình xinh đẹp, khí chất cùng phong cách thời trang đa dạng, các mỹ nhân Hoa ngữ cũng không ít lần khiến dân tình mê mẩn qua những lần đụng độ kiểu tóc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-on-bac-si-cua-duong-mich-va-bach-vu-chinh-thuc-an-dinh-ngay-len-song-519596.html