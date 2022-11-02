Lý do Chân Tử Đan dồn hết tâm huyết cho dự án phim 'Thiên Long Bát Bộ 2022'

Sao quốc tế 02/11/2022 21:30

Trong dự án phim "Thiên Long Bát Bộ 2022", Chân Tử Đan giữ vai trò nam chính, giám đốc sản xuất, đạo diễn.

Mới đây, QQ đưa tin, Chân Tử Đan đã chia sẻ loạt ảnh anh chỉ đạo sản xuất bộ phim "Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện". Trong dự án này, nam tài tử nổi tiếng này sẽ giữ vai trò nam chính, giám đốc sản xuất, đạo diễn. Cụ thể, ngôi sao võ thuật chia sẻ anh đã mất 2 tháng để đọc lại tiểu thuyết, nghiên cứu và phân tích tài liệu nhằm tìm ra góc mới, độc đáo về nhân vật Kiều Phong.

Chân Tử Đan viết: "Trước khi khởi quay, tôi đã mất hai tháng để đọc lại tiểu thuyết gốc, nghiên cứu và phân tích nhân vật, tìm ra hướng thể hiện mới. Bộ phim mất khoảng nửa năm để quay và sắp tới sẽ còn cuộc chiến chỉnh sửa hậu kỳ”.

Lý do Chân Tử Đan dồn hết tâm huyết cho dự án phim 'Thiên Long Bát Bộ 2022' - Ảnh 1

Lý do Chân Tử Đan dồn hết tâm huyết cho dự án phim 'Thiên Long Bát Bộ 2022' - Ảnh 2Lý do Chân Tử Đan dồn hết tâm huyết cho dự án phim 'Thiên Long Bát Bộ 2022' - Ảnh 3

Đồng thời, nam diễn viên cho rằng chuyển thể truyện thành phim điện ảnh khó hơn so với phim truyền hình, vì tiểu thuyết dài, số lượng nhân vật nhiều, bối cảnh đồ sộ với các tình tiết phức tạp. Nam diễn viên phải lựa chọn những chi tiết quan trọng để khán giả có thể hiểu và ấn tượng, nhưng không cảm thấy bộ phim rời rạc.

Với khả năng tốt và kinh nghiệm võ thuật nhiều năm, Chân Tử Đan hứa hẹn mang đến một bộ phim mãn nhãn. Đồng thời, nam diễn viên còn kỳ vọng mang bộ phim công chiếu khắp thế giới. Hiện bộ phim tâm huyết của ngôi sao vô thuật này đã quay xong và đang trong quá trình hoàn thiện hậu kỳ.

Lý do Chân Tử Đan dồn hết tâm huyết cho dự án phim 'Thiên Long Bát Bộ 2022' - Ảnh 4

Việc đạo diễn Vương Tinh lựa chọn Chân Tử Đan thể hiện vai Kiều Phong và Trần Ngọc Kỳ đóng A Châu gây ra nhiều tranh cãi. Ngôi sao võ thuật bị cho là đã quá tuổi thể hiện vai Kiều Phong. Trong nguyên tác, nhân vật ở độ tuổi 30, còn tài tử Diệp Vấn đã bước sang tuổi 59.

Bên cạnh đó, Trần Ngọc Kỳ cũng là vấn đề khiến khán giả lo ngại. Trần Ngọc Kỳ kém Chân Tử Đan tới 29 tuổi và bị đánh giá là không hợp khi đứng cạnh đàn anh. Khả năng diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ cũng gây tranh cãi, cô thường bị chê diễn đơ, ngoại hình thiếu nét nhu mì dịu dàng đặc trưng của A Châu.

Thiên Long Bát Bộ 2022 còn có sự tham gia của nữ diễn viên Lưu Nhã Sắt vai A Tử, Vương Quân Hinh vai Khang Mẫn, ảnh hậu nổi tiếng của Hong Kong Huệ Anh Hồng, Đỗ Ngọc Minh, Viên Tường Nhân.

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