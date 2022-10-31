Chân Tử Đan 'tham vọng' làm một Kiều Phong mới mẻ, 'chinh phục' cả những ai chưa từng xem phim võ hiệp

Tài tử Chân Tử Đan mong những điểm mới mà mình khai thác về nhân vật Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ có thể làm vừa lòng của những khán giả chưa từng xem phim kiếm hiệp.

Trang QQ đưa tin, dự án Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện do Chân Tử Đan làm đồng đạo diễn, kiêm nhà sản xuất và diễn viên chính đã hoàn thành xong khâu ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Trên trang cá nhân của mình, ngôi sao võ thuật họ Chân đã đăng tải một số ảnh hậu trường phim và cho biết tác phẩm này cũng chính là lòng kính trọng của anh với cố nhà văn Kim Dung và thể loại phim võ hiệp nói chung. Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện đã hoàn thành xong khâu ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ - Ảnh: Internet Chân Tử Đan cho hay, việc chuyển thể một tác phẩm kinh điển của nhà văn Kim Dung là vô cùng áp lực vì đây được xem là di sản của nền văn học Trung Quốc. Dẫu vậy, nam tài tử vẫn muốn khai thác những góc nhìn mới của nhân vật Kiều Phong, nhưng vẫn trên cơ sở tôn trọng nguyên tác. Chân Tử Đan hy vọng, việc làm của mình sẽ chinh phục được cả những fan của truyện Kim Dung và cả những ai chưa từng tiếp xúc với thế giới võ hiệp.

Chân Tử Đan cho hay, việc chuyển thể một tác phẩm kinh điển của nhà văn Kim Dung là vô cùng áp lực - Ảnh: Internet Theo Chân Tử Đan, việc chuyển thể một tiểu thuyết dài hơi như Thiên Long Bát Bộ lên màn ảnh rộng là vô cùng khó nếu so với phim truyền hình vì có nhiều tình tiết phức tạp. Để xây dựng một kịch bản hoàn hảo nhất, anh đã đọc đi đọc lại Thiên Long Bát Bộ nhiều lần và làm việc với các biên kịch phim. Riêng về các cảnh quay hành động, ngôi sao "Diệp Vấn" muốn người xem cảm nhận được từng cơn đau và cả sức mạnh của từng cú đấm. Bên cạnh Chân Tử Đan, Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện còn có sự tham gia của nhiều cái tên đình đám như Hạ Mộng, Nghê Ni, Ngô Việt, Huệ Anh Hồng, Lưu Nhã Sắt, Viên Tường Nhân...

Trước đó, vào cuối tháng 5/2022, khi Chân Tử Đan xác nhận anh sẽ đảm nhận nhân vật Kiều Phong của Thiên Long Bát Bộ: Kiều Phong Truyện, tài tử đã nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Cụ thể, nam diễn viên bị chê già, gương mặt thiếu nét dũng mãnh và vóc dáng cũng không đủ cao lớn để đảm nhận vai diễn này. Theo nguyên tác của Kim Dung, Kiều Phong được miêu tả với dáng người oai phong lẫm liệt, lông mày rậm, mũi cao, miệng rộng và qua đời khi còn khá trẻ - 33 tuổi. Trong khi đó, Chân Tử Đan được biết đến với thân hình thấp bé và hiện tại anh cũng đã 59 tuổi. Dẫu vậy, trước hiện thực là phim Hoa ngữ những năm gần đây toàn bị chê là sơ sài, giả tạo ở các phân đoạn đấu võ, nhiều khán giả cũng đặt kỳ vọng vào Chân Tử Đan. Công chúng hy vọng sẽ được mãn nhãn với những pha hành động võ thuật mà nam tài tử mang đến.

Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan lộ vẻ mệt mỏi trên phim trường, phải dùng diễn viên đóng thế Ở tuổi U60, ngôi sao võ thuật lừng lẫy của Hoa ngữ phải dùng người đóng thế trong cảnh hành động, dùng nhiều sức lực.

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