Hoàng Tử Thao dẫn 'bạn gái tin đồn' Từ Nghệ Dương ra mắt mẹ ruột, dân tình liền 'chứng cứ rành rành mà vẫn chối'?

Sao quốc tế 02/11/2022 18:30

Mới đây, "cánh săn ảnh" đã chụp lại những khoảnh khắc "tổng tài" Hoàng Tử Thao cùng "bạn gái tin đồn" Từ Nghệ Dương cùng mẹ ruột của nam nghệ sĩ đi ăn tối.

Mới đây, giới truyền thông xứ Trung tiếp tục tung ra đoạn clip quay được hình ảnh Hoàng Tử Thao dẫn Từ Nghệ Dương đi ăn tối. Đáng chú ý, người nhà của Hoàng Tử Thao cũng xuất hiện và ăn tối cùng với cặp đôi.

Sau nhiều lần bị bắt gặp đi chung, người ta đặt ra nghi vẫn chuyện tình cảm của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không đơn giản chỉ là ông chủ và nghệ sĩ. Tuy nhiên rất nhiều lần chính chủ đều phủ nhận chuyện tình cảm một cách chắc chắn.

Hoàng Tử Thao dẫn 'bạn gái tin đồn' Từ Nghệ Dương ra mắt mẹ ruột, dân tình liền 'chứng cứ rành rành mà vẫn chối'? - Ảnh 1

Trước đó, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau, cùng đi về nhà của nam idol. Cụ thể, nam nghệ sĩ bị chụp ảnh đưa Từ Nghệ Dương về biệt thự riêng của anh lúc tối muộn.

Theo nguồn tin, nữ ca sĩ thần tượng đến trường quay Em rất ngọt ngào thăm Hoàng Tử Thao. Sau khi Hoàng Tử Thao hoàn thành cảnh quay, Từ Nghệ Dương tiếp tục chờ đợi cựu thành viên livestream nhiều tiếng, mới cùng đàn anh trở về nhà. Nhưng lần nào cả 2 cũng đều một mực phủ nhận chuyện hẹn hò.

Hoàng Tử Thao dẫn 'bạn gái tin đồn' Từ Nghệ Dương ra mắt mẹ ruột, dân tình liền 'chứng cứ rành rành mà vẫn chối'? - Ảnh 2

 

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993. Anh từng ra mắt với tư cách thành viên của nhóm nhạc Hàn Quốc EXO, nghệ danh TAO. Hiện tại, Hoàng Tử Thao về Trung Quốc, tự thành lập công ty riêng để hoạt động nghệ thuật. Còn Từ Nghệ Dương hiện là nghệ sĩ của công ty L.TAO Entertainment (sáng lập bởi Hoàng Tử Thao). Cô gia nhập SM Entertainment và là thực tập sinh nổi bật của nhóm SMRookies năm 2016-2018. Sau đó, Nghệ Dương rời Hàn Quốc về quê nhà phát triển sự nghiệp. Cô hiện được công ty L.TAO Entertainment nâng đỡ sự nghiệp.

Hoàng Tử Thao bị cánh nhà báo bắt trọn khoảnh khắc đang hẹn hò với Từ Nghệ Dương

Hoàng Tử Thao bị cánh nhà báo bắt trọn khoảnh khắc đang hẹn hò với Từ Nghệ Dương

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương vướng tin hẹn hò nhiều tháng qua, tuy nhiên nam ca sĩ một mực phủ nhận.

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