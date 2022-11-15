Xôn xao tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến

Sao quốc tế 15/11/2022 22:35

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến vì thua kiện.

Vào ngày 15/11, một số blogger bất ngờ đăng tải loạt bài viết với nội dung Tiêu Chiến đã được xử thắng trong vụ kiện với anti-fan. Đồng thời cũng cho biết thêm người này còn phải viết thư tay xin lỗi và công khai bài đăng này trên mạng xã hội Weibo.

Cụ thể, người này viết vào tháng 3 năm ngoái một tài khoản đã có những phát ngôn nhục mạ, phỉ báng, công kích cá nhân đối với Tiêu Chiến gây ra những ảnh hưởng xấu trong xã hội. Đồng thời, blogger này cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành đến Tiêu Chiến. Hiện tài khoản weibo cũ của người này đã bị Sina xóa.

Xôn xao tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến - Ảnh 1

Đáng chú ý là tài khoản này từng nhiều lần chia sẻ bài đăng ủng hộ Vương Nhất Bác. Chính vì vậy, cư dân mạng suy đoán người này chính là người hâm mộ của Vương Nhất Bác, vì ghen ghét Tiêu Chiến nên mới dẫn tới có những hành vi quá khích gây hậu quả như vậy.

Mặc dù các nghệ sĩ thường thân thiết với nhau, nhưng một số người hâm mộ của cả hai lại liên tục có những xung đột và cãi vã. Không ít lần phòng làm việc của hai nghệ sĩ đã phải nhờ tới sự can thiệp pháp lý vì tính chất nghiêm trọng của sự việc. 

 Xôn xao tin người hâm mộ của Vương Nhất Bác phải viết thư tay xin lỗi Tiêu Chiến - Ảnh 2

Hợp tác lần đầu trong bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhanh chóng trở thành một trong những bộ đôi nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Thậm chí, cả hai đều là những gương mặt "đỉnh lưu" của Cbiz.

Dự án được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư của tác giả Mặc Hương Đồng Khứu từng thu hút lượng lớn người theo dõi vào thời điểm lên sóng, cho đến giờ đây vẫn là một trong những bộ phim hot nhất của Tencent. Trong phim, vai Ngụy Vô Tiện như "đo ni đóng giày" dành cho Tiêu Chiến, nam diễn viên không khác gì Ngụy Vô Tiện bước ra từ tiểu thuyết, anh chàng thế hiện trọn vẹn, hoàn hảo nhất tính cách của nhân vật. Đồng thời, bạn diễn Vương Nhất Bác dần chiếm được thiện cảm của khán giả nhờ lối diễn xuất tiến bộ, những biểu cảm, hành động vô cùng tinh ý và không kém sự ngầu của Lam Vong Cơ.

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