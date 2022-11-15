Lâu rồi mới thấy Tiêu Chiến đăng ảnh đã vậy còn công khai nhắn lời ngọt ngào với 'ai kia' khiến fan 'sướng rơn'

Trong lúc người hâm mộ đang ngóng đợi ngày phim lên sóng, thì mới đây, phòng làm việc của Tiêu Chiến đã phát "phúc lợi" cho fan bằng việc chia sẻ những bức ảnh tâm trạng tràn ngập visual.

Sau thành công kể từ bộ phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến một bước thành sao khi nam diễn viên liên tục được các đạo diễn "chọn mặt gửi vàng". Không ít netizen cho rằng, nam diễn viên rất "có duyên" đóng phim cổ trang, cứ mỗi lần tham gia vào dự án nào, Tiêu Chiến lại khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" vì tạo hình quá đẹp, không hổ là mỹ nam cổ trang thế hệ mới. Sắp tới đây, Tiêu Chiến sẽ tái xuất màn ảnh qua dự án cổ trang chế tác lớn - Ngọc Cốt Dao .

Trong loạt ảnh chia sẻ, Tiêu Chiến cực điển trai, dù là ảnh màu hay ảnh trắng đen, nam diễn viên cũng toát lên thần thái ngút ngàn. Nam thần còn khiến dân tình "đổ gục" khi khoe góc nghiêng cực phẩm của mình.

Nhưng đáng chú ý hơn cả, người hâm mộ đã phải "đổ đứ đừ" trước lời nhắn ngọt ngào của mỹ nam Trần Tình Lệnh dành cho fan rằng hãy bảo vệ sức khỏe khi mùa đông đến. Anh viết: "Thời gian trôi qua đã bốn mùa, lặng lẽ sang đầu đông. Tiêu Chiến nhắc nhở thật ấm áp rằng thời tiết đang dần chuyển lạnh, mọi người nhớ chú ý giữ ấm".

Bên dưới bài đăng của phòng làm việc, khán giả đã để lại nhiều bình luận tích cực dành cho Tiêu Chiến. Ngoài việc dành lời khen cho sự ấm áp của bạn diễn Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh, cư dân mạng còn gửi lời chúc tốt đẹp để đáp lại tấm lòng của nam diễn viên.

Hiện tại, với danh tiếng của Tiêu Chiến và dư âm từ thành công của những dự án trước đó, Ngọc Cốt Dao dù chưa ấn định lịch lên sóng đã đạt thành tích "khủng" với hơn 4 triệu lượt đặt trước và thường xuyên lọt hot search tại các nền tảng mạng xã hội.