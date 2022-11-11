'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ

Sao quốc tế 11/11/2022 17:19

Kết quả về bảng xếp hạng tài năng của các mỹ nam Hoa ngữ nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng.

Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền bảng xếp hạng đánh giá tài năng diễn xuất của dàn mỹ nam Cbiz. Trong đó, nhiều cái tên được nhắc đến như Dương Dương, Tiêu Chiến, Thành Nghị,...càng khiến người hâm mộ tò mò về kết quả đánh giá này. Theo đó, thứ tự lần lượt của các sao nam này như sau:

Thành Nghị

Diễn xuất những cảnh bi thương của Thành Nghị luôn nhận được "mưa" khen ngợi trong Trầm Vụn Hương Phai, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát... 

Nam diễn viên có khả năng lấy nước mắt khán giả trong cảnh ngược, cần nhiều nội tâm giằng xé. Khả năng kết hợp ăn ý với bạn diễn cũng giúp các tác phẩm do Thành Nghị đóng chính có thành tích khá tốt. 

Ngôi sao của dòng phim cổ trang tiên hiệp gần đây lấn sân sang mảng phim chính kịch, điều tra hình sự với Ranh Giới và cũng được khen làm tốt, không bị đơ cứng như nhiều diễn viên lưu lượng khác. Xét về mức độ nổi tiếng, lượng fan thì Thành Nghị không bằng một số sao nam nhưng anh lại được khẳng định năng lực.

'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ - Ảnh 1

Tiêu Chiến

Vào nghề với tư cách là thành viên nhóm nhạc X NINE, tên tuổi của Tiêu Chiến thật sự được mọi người biết đến là nhờ sự thành công của Trần Tình Lệnh năm 2019.

Tuy có thời gian vướng vào lùm xùm làm danh tiếng nam diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng nhưng sự trở lại mạnh mẽ bằng nhiều tác phẩm đã giúp Tiêu Chiến vực dậy sự nghiệp, khẳng định sức hút. Vai diễn Cố Ngụy trong Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến tuy không thật sự bùng nổ nhưng vẫn được đánh giá là thể hiện tròn vai, tạm ổn.

Hiện sao nam 9x vẫn còn tác phẩm đang đợi lên sóng là Ngọc Cốt Dao, đây là những phim có trailer phá trăm triệu lượt xem, một con số ít ai làm được, dự sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai.

'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ - Ảnh 2

Dương Dương

Mặc dù vào nghề đã được nhiều năm nhưng khả năng diễn xuất của Dương Dương vẫn chưa làm hài lòng khán giả. Nhiều tranh cãi nổ ra cho rằng nam diễn viên nổi tiếng chỉ dựa vào ngoại hình nổi bật. 

Dương Dương bắt đầu tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những bộ phim ngôn tình như Thiếu Nữ Toàn Phong, Tai Trái, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... Nếu nói nam diễn viên có tài năng xuất sắc nên liên tục nhận được phim mới thì quả không đúng lắm. Vì những vai diễn Dương Dương đảm nhiệm đa số là tạo hình nam thần, soái ca với tính cách một màu dễ đoán, không có chiều sâu nội tâm phức tạp. 

'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ - Ảnh 3

Cung Tuấn

Cung Tuấn một bước trở thành đỉnh lưu lượng nhờ vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Sơn Hà Lệnh. Tạo hình cổ trang đẹp, cùng nụ cười cuốn hút giúp anh chàng chinh phục được rất nhiều khán giả.

Tuy thời gian nổi tiếng muộn, diễn xuất cũng nhạt nhòa nhưng anh chàng lại rất được ưu ái. Không chỉ liên tục được mời đóng vai nam chính, mà các dự án gần đây của Cung Tuấn cũng đều là cấp S+ với nữ chính là đỉnh lưu lượng đình đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dù vậy, kỹ năng diễn xuất của Cung Tuấn bị chê rất nhiều là đơ, nhạt nhẽo, chưa thực sự có một vai diễn nào nổi bật. 

'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ - Ảnh 4

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Liệu Dương Mịch và Thành Nghị có "nên duyên" được trong dự án cổ trang Hoàng Hậu Của Ta?

Xem thêm
Từ khóa:   Thành Nghị Tiêu Chiến Đàm Kiện Thứ Dương Dương Cung Tuấn sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

'Lương duyên' với Cung Tuấn chưa dứt, Dương Mịch đã tìm được 'tình mới' bên Thành Nghị?

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Không chỉ có tài diễn xuất, Thành Nghị còn được khen nức nở vì 'nhân cách vàng' giữa chốn showbiz đầy thị phi

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Thành Nghị lên phim khí chất ngời ngời, ai ngờ ở hậu trường 'sơ hở là chọc chó' khiến fan cười lạc giọng

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi!

Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi!

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề

Mê mẩn trước nhan sắc cực phẩm của Dương Dương khi chụp ảnh cùng fan, tuổi đã sang hàng 3 mà cứ ngỡ mới vào nghề

'Bức ảnh phát ra tiếng' của Dương Dương: 'rơi rớt' hình tượng nam thần vì điệu cười 'xỉu lên xỉu xuống'

'Bức ảnh phát ra tiếng' của Dương Dương: 'rơi rớt' hình tượng nam thần vì điệu cười 'xỉu lên xỉu xuống'

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 53 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI