'So kè' tài năng diễn xuất của dàn nam thần 9x Cbiz: Dương Dương top 3 thua cả Tiêu Chiến, quán quân được lòng người hâm mộ

Diễn xuất những cảnh bi thương của Thành Nghị luôn nhận được "mưa" khen ngợi trong Trầm Vụn Hương Phai, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát...

Gần đây, trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền bảng xếp hạng đánh giá tài năng diễn xuất của dàn mỹ nam Cbiz. Trong đó, nhiều cái tên được nhắc đến như Dương Dương , Tiêu Chiến , Thành Nghị ,...càng khiến người hâm mộ tò mò về kết quả đánh giá này. Theo đó, thứ tự lần lượt của các sao nam này như sau:

Ngôi sao của dòng phim cổ trang tiên hiệp gần đây lấn sân sang mảng phim chính kịch, điều tra hình sự với Ranh Giới và cũng được khen làm tốt, không bị đơ cứng như nhiều diễn viên lưu lượng khác. Xét về mức độ nổi tiếng, lượng fan thì Thành Nghị không bằng một số sao nam nhưng anh lại được khẳng định năng lực.

Nam diễn viên có khả năng lấy nước mắt khán giả trong cảnh ngược, cần nhiều nội tâm giằng xé. Khả năng kết hợp ăn ý với bạn diễn cũng giúp các tác phẩm do Thành Nghị đóng chính có thành tích khá tốt.

Tiêu Chiến

Vào nghề với tư cách là thành viên nhóm nhạc X NINE, tên tuổi của Tiêu Chiến thật sự được mọi người biết đến là nhờ sự thành công của Trần Tình Lệnh năm 2019.

Tuy có thời gian vướng vào lùm xùm làm danh tiếng nam diễn viên chịu nhiều ảnh hưởng nhưng sự trở lại mạnh mẽ bằng nhiều tác phẩm đã giúp Tiêu Chiến vực dậy sự nghiệp, khẳng định sức hút. Vai diễn Cố Ngụy trong Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Tiêu Chiến tuy không thật sự bùng nổ nhưng vẫn được đánh giá là thể hiện tròn vai, tạm ổn.

Hiện sao nam 9x vẫn còn tác phẩm đang đợi lên sóng là Ngọc Cốt Dao, đây là những phim có trailer phá trăm triệu lượt xem, một con số ít ai làm được, dự sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai.

Dương Dương

Mặc dù vào nghề đã được nhiều năm nhưng khả năng diễn xuất của Dương Dương vẫn chưa làm hài lòng khán giả. Nhiều tranh cãi nổ ra cho rằng nam diễn viên nổi tiếng chỉ dựa vào ngoại hình nổi bật.

Dương Dương bắt đầu tạo được thiện cảm với khán giả nhờ những bộ phim ngôn tình như Thiếu Nữ Toàn Phong, Tai Trái, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên... Nếu nói nam diễn viên có tài năng xuất sắc nên liên tục nhận được phim mới thì quả không đúng lắm. Vì những vai diễn Dương Dương đảm nhiệm đa số là tạo hình nam thần, soái ca với tính cách một màu dễ đoán, không có chiều sâu nội tâm phức tạp.

Cung Tuấn

Cung Tuấn một bước trở thành đỉnh lưu lượng nhờ vai nam chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ Sơn Hà Lệnh. Tạo hình cổ trang đẹp, cùng nụ cười cuốn hút giúp anh chàng chinh phục được rất nhiều khán giả.

Tuy thời gian nổi tiếng muộn, diễn xuất cũng nhạt nhòa nhưng anh chàng lại rất được ưu ái. Không chỉ liên tục được mời đóng vai nam chính, mà các dự án gần đây của Cung Tuấn cũng đều là cấp S+ với nữ chính là đỉnh lưu lượng đình đám như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Dù vậy, kỹ năng diễn xuất của Cung Tuấn bị chê rất nhiều là đơ, nhạt nhẽo, chưa thực sự có một vai diễn nào nổi bật.