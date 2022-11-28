Ngô Diệc Phàm đối diện với nguy cơ bị truy tố, thiến hóa học sau khi trở về Canada

Sao quốc tế 28/11/2022 11:47

Sau khi hoàn thành 13 năm tù giam tại Trung Quốc, rất có thể Ngô Diệc Phàm sẽ tiếp tục chịu mức án dành cho tội phạm tình dục tại Canada.

Trang Sinchew đưa tin, luật pháp Canada không hề giới hạn thời gian truy tố đối với tội phạm tình dục, có nghĩa là chỉ cần nạn nhân trình báo thì bất kể vụ việc trôi qua bao lâu thì hung thủ cũng có thể bị bắt. Vì vậy, nếu có công dân người Canada nào tố cáo về tội danh cưỡng hiếp của Ngô Diệc Phàm thì nam nghệ sĩ có thể phải chịu mức án thiến hóa học.

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Ngô Diệc Phàm có nguy cơ bị thiến hóa học sau khi về Canada - Ảnh: Internet

Hình phạt thiến hóa học này không phải là cắt bỏ bộ phận sinh dục mà là tiêm vào cơ thể dung dịch là giảm nội tiết tố nam để ngăn chặn ham muốn. Bên cạnh đó, các thẩm phán chỉ có thể kết án thiến hóa học sau khi đánh giá tâm thần của tội phạm mà thôi. Tù nhân sau khi bị tiêm thì trong đầu dù cho có còn ham muốn thì cơ thể cũng không đáp ứng được.

Trước đó, vào ngày 25/11, Tòa án nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã tuyên bố mức án dành cho Ngô Diệc Phàm là 13 năm tù cho hai tội danh là hiếp dâm và quan hệ tập thể, sau khi kết thúc bản án thì anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng bị yêu cầu nộp tiền thuế còn thiếu và nộp thêm tiền phạt với tổng cộng là 600 triệu tệ (hơn 2000 tỷ đồng).

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Hiện tại trên MXH xứ Trung có xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng một trong các nạn nhân của Ngô Diệc Phàm là trẻ em dưới 14 tuổi. Đồng thời cũng có nguồn tin tiết lộ tài tử họ Ngô sẽ kháng cáo.

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Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù giam, trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù vì tội cưỡng dâm, có cả bé gái. Mức án dành cho nam diễn viên đang là tâm điểm trong dư luận Trung Quốc.

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