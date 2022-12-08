Dương Tử Quỳnh được vinh danh 'Biểu tượng của năm' trên tạp chí quốc tế

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã vinh dự được tạp chí Time trao danh xưng "Biểu tượng của năm 2022".

Vừa mới đây, nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã xuất hiện trên bìa ấn phẩm Biểu tượng của năm 2022 của tạp chí Time. Trong năm vừa qua, đả nữ người Malaysia đã oanh tạc Hollywood, đặc biệt là qua vai diễn trong Everything Everywhere All at Once được cả giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Dương Tử Quỳnh được vinh danh 'Biểu tượng của năm 2022' trên tạp chí Time - Ảnh: Internet

Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh đảm nhận vai Evelyn Wang - một người Mỹ gốc Hoa có khả năng đặc biệt là đi qua các vũ trụ khác nhau. Trong mỗi vũ trụ, Evelyn đều có ngoại hình và vai trò khác biệt như minh tinh, cao thủ võ thuật, người nghèo,...

Tạp chí Time điểm qua những tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Dương Tử Quỳnh trong gần 4 thập kỷ đóng phim. Những năm gần đây, cô xuất hiện trong các dự án bom tấn của Hollywood như Crazy rich Asians, Shang-Chi and the legend of the ten rings, Everything Everywhere All at Once, Kung Fu Panda 2... Trước đó, cô đã là một đại minh tinh của màn ảnh Hoa ngữ với nhiều bộ phim như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một Geisha, Hoắc Nguyên Giáp, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương...

“Dương Tử Quỳnh là ngôi sao lớn tại châu Á trong nhiều thập kỷ. Trong thời kỳ vàng son của điện ảnh hành động Hồng Kông, Dương Tử Quỳnh đóng hàng chục bộ phim và nổi tiếng với những pha hành động nguy hiểm, táo bạo. Cô ấy đã nhiều lần suýt từ bỏ nghiệp diễn xuất, lý do đầu tiên là bởi cô ấy kết hôn và dự định có con, sau đó là bởi những chấn thương mà cô ấy phải chịu trên phim trường." - Tạp chí Time nhận xét về Dương Tử Quỳnh.

'Đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh làm rạng danh điện ảnh Châu Á khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng Ở tuổi 60, Dương Tử Quỳnh vẫn miệt mài đóng phim và đạt được những thành công vang dội. Mới đây nữ diễn viên đình đám vừa làm rạng danh nước nhà khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue.

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