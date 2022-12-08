Diễn viên TVB Đàm Ngọc Anh và mối tình không hôn nhân kéo dài đến 40 năm

Đàm Ngọc Anh và Chu Chấn Thanh đã bên nhau được 40 năm nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức lễ cưới hay đăng ký kết hôn.

Trang HK01 đưa tin, bắt đầu từ năm 1982, nữ diễn viên Đàm Ngọc Anh đã hẹn hò với vị giáo viên kỹ thuật hóa học Chu Chấn Thanh. Ông đồng thời là tình đầu của nữ minh tinh TVB.

Đàm Ngọc Anh đã hẹn hò với vị giáo viên kỹ thuật hóa học Chu Chấn Thanh được 40 năm - Ảnh: Internet

Đàm Ngọc Anh cho biết, cả hai bên nhau nhiều năm và có chung nhiều sở thích, tui vậy suốt 40 năm nay bà vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện kết hôn. Nữ diễn viên tâm sự: "Cưới xin đâu phải đại sự của cuộc đời, tôi cũng chẳng mơ mộng làm cô dâu. Cả hai chúng tôi thống nhất duy trì quan hệ như thế này, được gia đình đôi bên ủng hộ".

Việc danh phận đối với Đàm Ngọc Anh không quan trọng, bà cũng tự thấy mình không thích hợp với vị trí một người vợ, người mẹ. Nữ diễn viên cho hay, theo bà mỗi người đều không nhất thiết phải lập gia đình mà nên sống theo cách mà mình thấy thoải mái nhất. Bên cạnh đó, bà cũng lo bản thân sẽ rơi vào tình trạng tan vỡ như nhiều cặp vợ chồng khác.

Nhan sắc Đàm Ngọc An thời trẻ - Ảnh: Internet

Sau khi rời TVB vào năm 2014, tức là hơn 30 năm gắn bó, Đàm Ngọc Anh cũng ít khi xuất hiện công khai. Nói về lý do rời xa ánh hào quang, nữ diễn viên cho biết: "Khi quay phim, mệt không được ngủ, đói không được ăn, lạnh không được mặc thêm áo, toàn phải đi ngược nhu cầu của bản thân. Tôi không còn cầu mong cuộc sống như thế".

Đàm Ngọc Anh và Trương Quốc Cường trong tiệc mừng 30 năm gắn bó với TVB - Ảnh: Internet

Đàm Ngọc Anh gia nhập đài TVB từ những năm 1980, bà đảm nhận nhiều vai phụ trong các tác phẩm Vua Bịp, Bến Thượng Hải 3, Đội Điều Tra Linh Tinh, Tam Nhân Hành... Bên cạnh đó, bà còn được biết đến với vai trò người dẫn chương trình cho các show dành cho thiếu nhi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-tvb-am-ngoc-anh-va-moi-tinh-khong-hon-nhan-keo-dai-en-40-nam-532902.html