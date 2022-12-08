Triệu Lệ Dĩnh được xử thắng kiện vụ bị bôi nhọ trên MXH

Người đăng những bài viết bôi nhọ, xúc phạm Triệu Lệ Dĩnh trên mạng xã hội buộc phải bồi thường cho nữ diễn viên sau khi bị tòa xử thua.

Trang Sohu đưa tin, các tài liệu về vụ kiện của Triệu Lệ Dĩnh với người bôi nhọ cô trên mạng xã hội được được công khai. Theo đó, Triệu Lệ Dĩnh khẳng định rằng bị cáo họ Tiêu đã sử dụng tài khoản mạng xã hội của mình để đăng tải những bài viết, bình luận có nội dung bôi nhọ, xúc phạm và gây tổn hại lớn đến danh dự cũng như tinh thần cho cô.

Triệu Lệ Dĩnh thắng kiện vụ bị bôi nhọ, xúc phạm trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Về phía bị cáo, ông cho rằng bản thân hiện đã 54 tuổi, những nội dung xúc phạm đến Triệu Lệ Dĩnh đều xuất hiện sau tài khoản của ông đã bị đánh cắp. Luật sư của ông cũng cho rằng những nội dung trên Weibo ít có sức ảnh hưởng và lan truyền khá thấp.

Tuy vậy, tòa án lại cho rằng nội dung mà ông Tiêu đăng tải lên Weibo đều nhắm thẳng đến Triệu Lệ Dĩnh, bao gồm cả những lời lăng mạ và lạm dụng, từ đó cấu thành hành vi xâm phạm quyền và danh dự của nữ diễn viên. Không những vậy, những bằng chứng mà cô đưa ra đều không đủ để chứng minh mình vô tội.

Triệu Lệ Dĩnh được bị cáo xin lỗi và bồi thường thiệt hại danh dự và tinh thần - Ảnh: Internet

Cuối cùng, tòa đưa ra phán quyết rằng bị cáo Tiêu phải xin lỗi Triệu Lệ Dĩnh bằng văn bản chính thức và bồi thường cho cô 2.000 NDT tiền tổn thất danh dự và 2.000 NDT vì tổn thất tinh thần.

Cùng 'tụt hạng' nhan sắc trong phim mới nhưng Dương Mịch vẫn phải 'lép vế' Triệu Lệ Dĩnh vì điều này Dù mới lên sóng những tập đầu tiên nhưng bộ phim không chỉ được khen ngợi về nội dung kịch tính mà còn nhờ diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Triệu Lệ Dĩnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-le-dinh-uoc-xu-thang-kien-vu-bi-boi-nho-tren-mxh-532915.html