Mới đây, danh sách diễn viên được đề cử giải thưởng Hoa Đỉnh lần thứ 35 đã công bố. Danh sách này vừa được tung ra đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Theo đó, danh sách đề cử gọi tên nhiều nghệ sĩ có các hoạt động nổi bật trong một năm vừa qua.

Hoa Đỉnh là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất, được tổ chức thường niên tại Trung Quốc. Đây là giải thưởng nhằm khảo sát mức độ hài lòng của công chúng với nền giải trí Hoa ngữ. Được biết, các tác phẩm đủ điều kiện được xem xét đưa vào đề cử phải đáp ứng một số yêu cầu như: được phát sóng công khai lần đầu trên các trang web truyền hình chính thống từ 1/9/2021 - 31/08/2022.

Ngoài danh sách đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) được nhiều người chú ý gồm các cái tên Lưu Diệc Phi (Mộng Hoa Lục), Ân Đào (Nhân Thế Gian), Dương Dung (Con Gái Của Núi Lớn), Đàm Trác (Đối Thủ) và Nhậm Tố Tịch (Con Thân Yêu).

Thì những gương mặt xuất hiện trong hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc (đề tài cổ trang) cũng nhận được sự quan tâm lớn. Theo đó, hạng mục này là màn "so kè" giữa diễn viên trẻ tài năng như Triệu Lộ Tư (Tinh Hán Xán Lạn), Ngu Thư Hân (Thương Lan Quyết), Dương Tử (Trầm Vụn Hương Phai) và Liễu Nham (Mộng Hoa Lục).

Nhìn vào danh sách này, nhiều khán giả cho rằng năm nay quả thật là một năm "bội thu" của Triệu Lộ Tư nhờ vào bộ phim cổ trang đình đám Tinh Hán Xán Lạn. Dự án đã giúp cho Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi nhanh chóng trở thành couple hot nhất năm nay, nhiều lần dành vị trí đầu bảng super topic, chiếm top trên các bài đăng trên Weibo của chính chủ và đặc biệt giúp bộ đôi diễn viên góp mặt nhiều bảng đề cử, "ẵm" các giải thưởng lớn nhỏ.

Chính vì loạt thành tích khủng trong thời gian vừa qua, nhiều người nhận thấy nữ diễn viên đã có sự tiến bộ lớn về phong độ diễn xuất. Thế nên phần thắng cúp vàng danh giá đang phần nào nghiêng về Triệu Lộ Tư dù trong bảng còn có tiểu hoa đình đám Dương Tử.

Tuy nhiên, với bộ phim Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử trong năm nay vẫn còn nhận về nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Tuy phim có nhiệt độ ổn nhưng nếu so với Hương Mật Tựa Khói Sương hay các tác phẩm trong quá khứ thì chưa có nhiều đột phá.

Tuy bảng đề cử vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi nhưng với một giải thưởng uy tín như Hoa Đỉnh, khán giả vẫn bày tỏ sự mong chờ đêm trao giải và kết quả chung cuộc công tâm cho các hạng mục.