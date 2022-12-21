'Tình mới' Dương Tử nhận loạt chỉ trích về diễn xuất, dân tình lo lắng cho dự án phim lớn 'Trường Tương Tư'

Do quá tức giận, nhiều cư dân mạng đã đăng đàn, đòi Mango TV đẩy nhanh tốc độ chiếu phim hoặc cắt ngang, không cho Đôi Cánh Dũng Cảm lên sóng nữa, tránh để giảm ảnh hưởng đến rating của đài.

Đôi Cánh Dũng Cảm - bộ phim mới của Trương Vãn Ý vừa lên sóng gần đây trên Mango TV và Tencent đang bị dân tình chê bai vô cùng kịch liệt vì rating phim tụt mạnh, thậm chí không bằng một góc của bộ Thiên Hạ Trường Hà do La Tấn đóng chính được lên sóng ngay trước đó. Bên cạnh đó, diễn xuất thiếu hồn, đôi mắt lờ đờ của sao nam họ Trương trong phim cũng gây ra không ít tranh cãi.

Chính vì vậy, một bộ phim khác Trương Vãn Ý từng góp mặt là Trường Tương Tư, hợp tác cùng Dương Tử, Đàn Kiện Thứ,... cũng bị dân tình "réo tên". Lý do là bởi nhiều người cho rằng, trạng thái của Trương Vãn Ý nhận về nhiều lời chê trách như vậy, sẽ tạo ra những ấn tượng xấu trong mắt khán giả, dẫn tới thành tích Trường Tương Tư ảnh hưởng theo.

Trước đó, Trương Vãn Ý vào vai Chuyên Húc, anh là nam diễn viên được đánh giá cao về diễn xuất. Ngoài ra, Trương Vãn Ý tham gia "Con cái nhà họ Kiều" được khen diễn xuất chân thực, ăn ý, không hề đuối sức bên cạnh Bạch Vũ, Tống Tổ Nhi… Khán giả đặt niềm tin Trương Vãn Ý luôn có thể nắm bắt chính xác đặc điểm tính cách của từng nhân vật. Tuy nhiê, sau bộ phim "Đôi Cánh Dũng Cảm" nhiều người tỏ ra quan ngại với kĩ năng diễn xuất của nam diễn viên.

Tiểu thuyết “Trường Tương Tư” nổi tiếng của Đồng Hoa được chuyển thể thành phim với Dương Tử là nữ chính. Đóng cùng Dương Tử là 3 nam diễn viên trẻ tuổi gồm: Trương Vãn Ý, Đàn Kiện Thứ, Đặng Vi. Tuy nguyên tác nổi tiếng và được yêu thích, dàn diễn viên cũng có tiếng và diễn xuất được đánh giá khá tốt.

Dương Tử đảm nhận vai nữ chính Tiểu Yêu, hay còn gọi là Cao Tân Cửu Dao. Trong nguyên tác, ban đầu, Tiểu Yêu sống dưới thân phận một thầy thuốc chữa bệnh ở một trấn nhỏ, trong thân phận con trai. Về sau, thân phận thật của Tiểu Yêu mới được tiết lộ.