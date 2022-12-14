'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt?

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền tin bộ tiểu thuyết đình đám Nắng Gắt (Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ) của nhà văn Cố Mạn đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Ngay sau đó, nhiều fan nguyên tác vô cùng tò mò về dàn cast, đặc biệt là hai diễn viên chính trong dự án lần này. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm đến Lý Hiện và Dương Siêu Việt .

Theo nguyên tác, nội dung Nắng Gắt kể về câu chuyện của cô gái tên Nhiếp Hi Quang - một người có vẻ bề ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng tận sâu trong nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng cô lại không hạnh phúc vì bố mình lại yêu một người phụ nữ khác. Chính bởi vậy, với Hi Quang, những điều vốn rất bình dị và gần gũi trong cuộc sống lại là thứ khiến cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Mặc dù luôn canh cánh về những tủi nhục mà mẹ mình phải chịu nhưng Nhiếp Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm ở công ty của bố. Tại đây, Hi Quang đã gặp lại Trang Tự - chàng trai cô đã từng đem lòng yêu thầm vào những năm thanh xuân cấp 3 đẹp đẽ và Lâm Tự Sâm - vị giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, công khai dành tình cảm cho cô. Trang Tự là chàng trai tài giỏi nhưng lại có hoàn cảnh gia đình không tốt, điều đó luôn khiến anh cảm thấy tự ti về bản thân.

Dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần “thả thính” của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

Năm 2019, Lý Hiện trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ nhờ thành công vang dội của bộ phim Cá mực hầm mật (tên khác Thân ái nhiệt ái). Tuy nhiên, sau đó, Lý Hiện dần đánh mất độ nổi tiếng khi các tác phẩm sau đó không có vai diễn nào gây tiếng vang lớn. Do đó, khi rộ tin Lý Hiện tham gia Nắng Gắt, khán giả kỳ vọng phim sẽ đưa nam diễn viên trở lại thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

Còn về Dương Siêu Việt, cô nàng bén duyên với làng giải trí khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101. Sau khi kết thúc hợp đồng âm nhạc, không còn là thành viên của nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, Dương Siêu Việt tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, có thể kể đến một số bộ phim Thả Thính Phượng Minh, Em Đến Cùng Mùa Hè,...

Hiện cả hai diễn viên nổi tiếng vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin trên, song khán giả lại rất mong chờ sẽ được nhìn thấy cặp đôi cùng xuất hiện ở dự án này.