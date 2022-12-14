'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt?

Sao quốc tế 14/12/2022 08:05

Thông tin bộ tiểu thuyết Nắng Gắt của Cố Mạn được chuyển thể nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền tin bộ tiểu thuyết đình đám Nắng Gắt (Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ) của nhà văn Cố Mạn đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình. Ngay sau đó, nhiều fan nguyên tác vô cùng tò mò về dàn cast, đặc biệt là hai diễn viên chính trong dự án lần này. Theo đó, hai vai diễn nam nữ chính hiện đang được nhắm đến Lý HiệnDương Siêu Việt.

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 1

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 2

Theo nguyên tác, nội dung Nắng Gắt kể về câu chuyện của cô gái tên Nhiếp Hi Quang - một người có vẻ bề ngoài mềm mại, dịu dàng nhưng tận sâu trong nội tâm vô cùng mạnh mẽ và kiên cường. Sinh ra trong một gia đình khá giả, thế nhưng cô lại không hạnh phúc vì bố mình lại yêu một người phụ nữ khác. Chính bởi vậy, với Hi Quang, những điều vốn rất bình dị và gần gũi trong cuộc sống lại là thứ khiến cô cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 3

Mặc dù luôn canh cánh về những tủi nhục mà mẹ mình phải chịu nhưng Nhiếp Hi Quang vẫn phải chấp nhận vào làm ở công ty của bố. Tại đây, Hi Quang đã gặp lại Trang Tự - chàng trai cô đã từng đem lòng yêu thầm vào những năm thanh xuân cấp 3 đẹp đẽ và Lâm Tự Sâm - vị giám đốc mạnh mẽ, quyết đoán, công khai dành tình cảm cho cô. Trang Tự là chàng trai tài giỏi nhưng lại có hoàn cảnh gia đình không tốt, điều đó luôn khiến anh cảm thấy tự ti về bản thân.

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 4

Dù Hi Quang lẫn Trang Tự đều cảm nắng đối phương ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng chàng tự ti còn nàng ngốc nghếch không nhận ra tình cảm sau nhiều lần “thả thính” của chàng nên kết quả là sau khi tốt nghiệp, cả hai đã bỏ lỡ nhau. Liệu sau khi gặp lại Trang Tự và biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Tự Sâm, Hi Quang sẽ chọn ai, đó vẫn còn là câu hỏi bị bỏ dỡ và khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

Năm 2019, Lý Hiện trở thành một trong những ngôi sao được săn đón nhất giới giải trí Hoa ngữ nhờ thành công vang dội của bộ phim Cá mực hầm mật (tên khác Thân ái nhiệt ái). Tuy nhiên, sau đó, Lý Hiện dần đánh mất độ nổi tiếng khi các tác phẩm sau đó không có vai diễn nào gây tiếng vang lớn. Do đó, khi rộ tin Lý Hiện tham gia Nắng Gắt, khán giả kỳ vọng phim sẽ đưa nam diễn viên trở lại thời kỳ đỉnh cao danh tiếng.

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 5

Còn về Dương Siêu Việt, cô nàng bén duyên với làng giải trí khi tham gia chương trình Sáng Tạo 101. Sau khi kết thúc hợp đồng âm nhạc, không còn là thành viên của nhóm Hỏa Tiễn Thiếu Nữ, Dương Siêu Việt tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất, có thể kể đến một số bộ phim Thả Thính Phượng Minh, Em Đến Cùng Mùa Hè,...

'Nắng Gắt' của Cố Mạn được chuyển thể, 'tình cũ' Dương Tử sẽ 'kết đôi' cùng Dương Siêu Việt? - Ảnh 6

Hiện cả hai diễn viên nổi tiếng vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin trên, song khán giả lại rất mong chờ sẽ được nhìn thấy cặp đôi cùng xuất hiện ở dự án này. 

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Mới đây, cư dân mạng lại tiếp tục xôn xao trước thông tin Ngu Thư Hân và Lý Hiện được đề cử vào vai nam - nữ chính trong dự án phim chuyển thể của Cố Mạn.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Hiện Dương Siêu Việt Nắng Gắt Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Xôn xao tin Lý Hiện 'yêu đương' với Ngu Thư Hân trong phim chuyển thể của Cố Mạn, liệu có 'bạo' như đóng với Dương Tử?

Dương Tử - Lý Hiện: Tình bạn 'keo sơn' bền chặt hay mối quan hệ yêu đương ngọt ngào của Cbiz?

Dương Tử - Lý Hiện: Tình bạn 'keo sơn' bền chặt hay mối quan hệ yêu đương ngọt ngào của Cbiz?

Đi đến nơi có gió: tranh cãi phiên vị chưa dứt, fan Lưu Diệc Phi tiếp tục tố người hâm mộ Lý Hiện 'chơi xấu'

Đi đến nơi có gió: tranh cãi phiên vị chưa dứt, fan Lưu Diệc Phi tiếp tục tố người hâm mộ Lý Hiện 'chơi xấu'

Lý Hiện gặp 'biến': Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bị dừng chiếu và gỡ bỏ

Lý Hiện gặp 'biến': Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bị dừng chiếu và gỡ bỏ

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin Bạch Kính Đình và Dương Siêu Việt đóng chính Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên phiên bản điện ảnh khiến dân tình hú hét

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

Rộ tin La Vân Hi sắp 'nên duyên' Dương Siêu Việt trong dự án cổ trang có đề tài trùng sinh, netizen ngán ngẩm 'nam chính gánh phim toàn tập'

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng, xe 3 bánh đâm trúng xe tải, 2 người tử vong, 5 người bị thương

Video 41 phút trước
Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 53 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 41 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi