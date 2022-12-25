Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ trước loạt ảnh của Tôn Lệ trong phim "Tân Bến Thượng Hải" bất ngờ được "đào lại". Nhan sắc của nữ diễn viên thuở mới vào nghề mặc dù không thuộc nhan sắc thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành mà chỉ dừng ở mức thanh tú, ưa nhìn. Nhưng với diễn xuất ấn tượng mà Tôn Lệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và đây mới là điểm quan trọng nhất.

Sau khi kết hôn với Đặng Siêu thì nhan sắc của Tôn Lệ ngày càng mặn mà và sắc xảo hơn, sự nghiệp của cô cũng lên đến đỉnh cao.