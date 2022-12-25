Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức?

Sao quốc tế 25/12/2022 19:22

Mới đây, hình ảnh của Tôn Lệ trong bộ phim đình đám "Tân Bến Thượng Hải" bất ngờ được đào lại khiến dân tình vô cùng thích thú và trầm trồ.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi trầm trồ trước loạt ảnh của Tôn Lệ trong phim "Tân Bến Thượng Hải" bất ngờ được "đào lại". Nhan sắc của nữ diễn viên thuở mới vào nghề mặc dù không thuộc nhan sắc thuộc hàng nghiêng nước nghiêng thành mà chỉ dừng ở mức thanh tú, ưa nhìn. Nhưng với diễn xuất ấn tượng mà Tôn Lệ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và đây mới là điểm quan trọng nhất.

Sau khi kết hôn với Đặng Siêu thì nhan sắc của Tôn Lệ ngày càng mặn mà và sắc xảo hơn, sự nghiệp của cô cũng lên đến đỉnh cao.

Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 1Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 2Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 3Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 4Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 5Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 6Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 7

Trong Tân bến Thượng Hải, Tôn Lệ vào vai Phùng Trình Trình, cô tiểu thư xinh đẹp, con gái của ông trùm Phùng Kính Nghiêu. Phùng Trình Trình như một viên pha lê tỏa sáng giữa những trái ngang, bon chen và xô bồ của cuộc sống Thượng Hải. Cô sở hữu một trái tim nhân ái, tâm hồn lương thiện. Trình Trình yêu Hứa Văn Cường ngay từ phút đầu tiên cô được anh cứu thoát trong một vụ bắt cóc tại nhà ga. Giây phút gặp gỡ ấy là điểm bắt đầu cho chuỗi đau đớn, bi kịch về sau này của hai con người trẻ tuổi. Sau cùng, Trình Trình và Hứa Văn Cường không đến được với nhau, trở thành cặp đôi Romeo - Juliet phương Đông đầy bi ai.

 Loạt ảnh 'Tân Bến Thượng Hải' của Tôn Lệ 'gây bão' khắp cõi mạng, nhan sắc thế nào mà khiến Đặng Siêu thổn thức? - Ảnh 8

Trước khi tham gia Tân bến Thượng Hải, Tôn Lệ đã nổi tiếng với các bộ phim Ngọc quan âm, Hồng phấn thế gia. Sau dấu ấn với vai diễn tiểu thư Trình Trình, Tôn Lệ tiếp tục thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời trong các dự án đình đám Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện…

Năm 2005, nữ diễn viên hẹn hò với tài tử Đặng Siêu sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Hạnh phúc như hoa. Họ kết hôn vào ngày 7/6/2011 sau 6 năm hẹn hò. Hiện tại, cặp đôi này là một trong những đôi vợ chồng đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Hoa ngữ.

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