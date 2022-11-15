Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn?

Những năm gần đây, Tôn Lệ gần như không tham gia dự án nào, nhiều nghi vấn đặt ra phải chăng cái bóng của những nhân vật bom tấn quá lớn khiến cô không cách nào vượt qua được để tiếp tục tham gia dự án mới.

Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia. Có thể kể đến loạt tác phẩm ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn... Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia - Ảnh: Internet Nổi danh từ bộ phim cung đấu kinh điển Chân Hoàn truyện, nàng tiểu hoa đán bộc lộ xuất sắc những trạng thái tâm lý từ một cô thiếu nữ trong sáng đến vị thái hậu quyền lực nhất chốn hậu cung. Đặc biệt trong những cảnh khóc, cô luôn khiến người xem đau xé lòng nhờ lột tả cảm xúc cực kỳ chân thực. Thành công của bộ phim giúp Tôn Lệ đứng vững trong đội ngũ nữ diễn viên hạng A.

Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet Được biết, Tôn Lệ khá kén chọn phim, kịch bản phải xuất sắc thì mới mời được cô ấy. Đó chính là lý do cô chỉ nhận phim với tần suất 1 bộ mỗi năm. Không chỉ vậy, cô còn rất ‘mát tay’ trong khâu lựa chọn kịch bản, phim nào của cô cũng ‘thắng’. Tuy nhiên, hai năm gần đây, Tôn Lệ gần như không tham gia dự án nào, nhiều nghi vấn đặt ra phải chăng cái bóng của những nhân vật bom tấn kể trên quá lớn khiến cô không cách nào vượt qua được để tiếp tục tham gia dự án mới. Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng, từ sau Chân Hoàn Truyện hay Mị Nguyệt Truyện thì thực lực của Tôn Lệ dường như đi xuống. Tôn Lệ có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng không có nhiều đột phá mới, cô ấy không còn diễn xuất thần như khi đóng Chân Hoàn. Điển hình là trong Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ phải gồng mình để đảm nhận vai diễn trẻ trung năng động khiến khán giả cảm giác vô cùng gượng gạo.

Thành Phố Lý Tưởng - Ảnh: Internet Không những thế, trong năm nay, Tôn Lệ liên tiếp trượt hai giải thưởng lớn là Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Với giải Phi Thiên, cô để tuột mất vị trí Thị hậu vào tay đàn em Nhiệt Y Trát, từng đóng chung trong dự án Chân Hòa Truyện. Trong khi thời điểm trước với những phim bom tấn, cô liên tục nhận 3 giải thưởng danh giá Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Nhiều người cho rằng vì điểu này mà địa vị của Tôn Lệ đang dần bị sụt giảm so với những sao nữ đồng trang lứa. trong năm nay, Tôn Lệ liên tiếp trượt hai giải thưởng lớn là Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên - Ảnh: Internet Chính vì thế, nhiều fan hâm mộ Tôn Lệ bày tỏ sự lo lắng với hy vọng nàng tiểu hoa đán sẽ nhanh chóng trở lại đường đua phim ảnh cũng như lấy lại ánh sáng hào quang để chứng minh cho khán giả thấy phong độ năm xưa đã trở lại. Nếu không không sớm thì muộn cô phải chịu đựng cảnh lép vế trước các đàn em.

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