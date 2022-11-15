Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn?

Sao quốc tế 15/11/2022 17:24

Những năm gần đây, Tôn Lệ gần như không tham gia dự án nào, nhiều nghi vấn đặt ra phải chăng cái bóng của những nhân vật bom tấn quá lớn khiến cô không cách nào vượt qua được để tiếp tục tham gia dự án mới.

Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia. Có thể kể đến loạt tác phẩm ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn...

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn? - Ảnh 1
Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia - Ảnh: Internet

Nổi danh từ bộ phim cung đấu kinh điển Chân Hoàn truyện, nàng tiểu hoa đán bộc lộ xuất sắc những trạng thái tâm lý từ một cô thiếu nữ trong sáng đến vị thái hậu quyền lực nhất chốn hậu cung. Đặc biệt trong những cảnh khóc, cô luôn khiến người xem đau xé lòng nhờ lột tả cảm xúc cực kỳ chân thực. Thành công của bộ phim giúp Tôn Lệ đứng vững trong đội ngũ nữ diễn viên hạng A.

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn? - Ảnh 2
Tôn Lệ trong Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet

Được biết, Tôn Lệ khá kén chọn phim, kịch bản phải xuất sắc thì mới mời được cô ấy. Đó chính là lý do cô chỉ nhận phim với tần suất 1 bộ mỗi năm. Không chỉ vậy, cô còn rất ‘mát tay’ trong khâu lựa chọn kịch bản, phim nào của cô cũng ‘thắng’. Tuy nhiên, hai năm gần đây, Tôn Lệ gần như không tham gia dự án nào, nhiều nghi vấn đặt ra phải chăng cái bóng của những nhân vật bom tấn kể trên quá lớn khiến cô không cách nào vượt qua được để tiếp tục tham gia dự án mới.

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn? - Ảnh 3
Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn - Ảnh: Internet

Nhiều người cho rằng, từ sau Chân Hoàn Truyện hay Mị Nguyệt Truyện thì thực lực của Tôn Lệ dường như đi xuống. Tôn Lệ có kỹ năng diễn xuất tốt nhưng không có nhiều đột phá mới, cô ấy không còn diễn xuất thần như khi đóng Chân Hoàn. Điển hình là trong Thành Phố Lý Tưởng, Tôn Lệ phải gồng mình để đảm nhận vai diễn trẻ trung năng động khiến khán giả cảm giác vô cùng gượng gạo.

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn? - Ảnh 4
Thành Phố Lý Tưởng - Ảnh: Internet

Không những thế, trong năm nay, Tôn Lệ liên tiếp trượt hai giải thưởng lớn là Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên. Với giải Phi Thiên, cô để tuột mất vị trí Thị hậu vào tay đàn em Nhiệt Y Trát, từng đóng chung trong dự án Chân Hòa Truyện. Trong khi thời điểm trước với những phim bom tấn, cô liên tục nhận 3 giải thưởng danh giá Phi Thiên, Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng. Nhiều người cho rằng vì điểu này mà địa vị của Tôn Lệ đang dần bị sụt giảm so với những sao nữ đồng trang lứa.

Tôn Lệ vắng mặt đã lâu trên phim trường, phải chăng vì chưa tìm được vai nào vượt qua được cái bóng của Chân Hoàn? - Ảnh 5
trong năm nay, Tôn Lệ liên tiếp trượt hai giải thưởng lớn là Bạch Ngọc Lan và Phi Thiên - Ảnh: Internet

Chính vì thế, nhiều fan hâm mộ Tôn Lệ bày tỏ sự lo lắng với hy vọng nàng tiểu hoa đán sẽ nhanh chóng trở lại đường đua phim ảnh cũng như lấy lại ánh sáng hào quang để chứng minh cho khán giả thấy phong độ năm xưa đã trở lại. Nếu không không sớm thì muộn cô phải chịu đựng cảnh lép vế trước các đàn em.

 

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê

Không ít mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ cũng từng thử sức với tạo hình chim công và mang đến cho khán giả những khoảnh khắc ấn tượng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tôn Lệ Chân Hoàn Truyện sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong tạo hình chim công: Châu Tấn và Tôn Lệ trông rườm rà diêm dúa, ‘Tuệ Hòa Công Chúa’ hợp không chỗ chê

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Châu Tấn, Tôn Lệ và dàn mỹ nhân được netizen đề cử cho giải Bạch Ngọc Lan

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Nụ hôn màn ảnh đầu tiên của các mỹ nhân Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh dành cho nam phụ không tiếng tăm, Triệu Lộ Tư có phản ứng hóa học cực ngọt, Tôn Lệ ‘phim giả tình thật’ sau nụ hôn màn ảnh

Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch lần lượt được bầu chọn danh hiệu 'Nhất - Nhị - Tam tỷ' trong làng giải trí Hoa Ngữ

Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch lần lượt được bầu chọn danh hiệu 'Nhất - Nhị - Tam tỷ' trong làng giải trí Hoa Ngữ

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn

Không phải Châu Tấn, Tôn Lệ mới đích thị là nữ diễn viên sở hữu 'siêu năng lực' gây áp lực cho bạn diễn

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ khi hóa thân vào vai ni cô: Tôn Lệ mang vẻ đẹp 'buông bỏ hồng trần', Phạm Băng Băng có tạo hình ni cô thành công nhất

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 21 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 21 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI