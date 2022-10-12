Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian'

Sự nghiệp của Tôn Lệ thời kỳ đầu chưa thực sự bùng nổ, cho đến năm 2012, nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Emmy Awards quốc tế. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đến nay vẫn thuộc top “tượng đài” của dòng phim cung đấu Trung Quốc, đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên hàng sao đình đám bậc nhất hiện nay.

Mới đây, nữ diễn viên vừa đón sinh nhật ở tuổi 40 cùng với các nhân viên của mình. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người không khỏi trầm trồ và dành lời khen cho nữ diễn viên. Mặc dù trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc, vóc dáng trẻ trung, làn da đẹp.