Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian'

Sao quốc tế 12/10/2022 19:19

Ở tuổi 40 và trải qua hai lần sinh nở, diễn viên Tôn Lệ vẫn được truyền thông và khán giả khen nhờ nhan sắc, vóc dáng trẻ trung, làn da đẹp.

Sự nghiệp của Tôn Lệ thời kỳ đầu chưa thực sự bùng nổ, cho đến năm 2012, nhờ vai chính trong bộ phim truyền hình Hậu Cung Chân Hoàn Truyện, Tôn Lệ được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc tại giải thưởng Emmy Awards quốc tế. Hậu Cung Chân Hoàn Truyện đến nay vẫn thuộc top “tượng đài” của dòng phim cung đấu Trung Quốc, đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên hàng sao đình đám bậc nhất hiện nay.

Mới đây, nữ diễn viên vừa đón sinh nhật ở tuổi 40 cùng với các nhân viên của mình. Ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải, nhiều người không khỏi trầm trồ và dành lời khen cho nữ diễn viên. Mặc dù trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn luôn gây ấn tượng bởi nhan sắc, vóc dáng trẻ trung, làn da đẹp.

Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 1
Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 2

Nhan sắc của Tôn Lệ luôn được đề cao bởi vẻ đẹp tự nhiên và ngày càng sắc sảo, rất nhiều bức ảnh cũ từ bé đã chứng minh nhan sắc xinh đẹp của cô. Mặc cho thời gian đã trôi qua, trên mặt đã xuất hiện những nếp nhăn, tuy nhiên Tôn Lệ vẫn giữ vững ngôi vị "nữ hoàng" bởi nhan sắc cũng như khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình.

Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 3
Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 4
Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 5
Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 6
Vừa đón sinh nhật tuổi 40, Tôn Lệ đã 'gây bão' với loạt ảnh khoe nhan sắc 'bất chấp thời gian' - Ảnh 7

Về đời tư, Tôn Lệ gặp được nam diễn viên Đặng Siêu khi lần đầu đóng chung bộ phim Hạnh Phúc Như Hoa. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2010 và chình thức tổ chức lễ cưới vào 1 năm sau đó. Hiện tại, Tôn Lệ và Đặng Siêu có 2 người con, 1 trai 1 gái, là cặp vợ chồng đáng ngưỡng mộ của làng giải trí Trung Quốc.

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