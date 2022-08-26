Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần giống nhau đến mức 'không thể phân biệt' khi hóa thân thành nhân vật này

Sao quốc tế 26/08/2022 11:55

Trong nhiều năm, người hâm mộ đã làm những bức ảnh so sánh Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần với cùng một bộ trang phục cho họ.

Trong làng giải trí, nhiều cư dân mạng không thể nhận ra sự khác biệt giữa Dương Thiên Hoa và Trịnh Tú Văn nếu chỉ nhìn thoáng qua. Ngoài Dương Thiên Hoa và Trịnh Tú Văn, còn có hai nữ diễn viên cũng được cư dân mạng cho là rất giống nhau. Thậm chí, sau khi nhìn thấy bức ảnh của cả hai, họ đều nói rằng không thể phân biệt được. Đó chính là Tôn Lệ Tưởng Cần Cần.

Cụ thể, trong một bức ảnh so sánh của Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần khi hóa thân thành nhân vật Chân Hoàn trong "Chân Hoàn truyện". Họ rất giống nhau, ngoại trừ cách trang điểm. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn nhiều người sẽ không nhận ra đâu là Tưởng Cần Cần, đâu là Tôn Lệ.

Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần giống nhau đến mức 'không thể phân biệt' khi hóa thân thành nhân vật này - Ảnh 1

Khi còn trẻ, ngoại hình của Tưởng Cần Cần không kém Tôn Lệ, dù có hóa thân thành bao nhiêu nhân vật. Tưởng Cần Cần được nhiều người yêu mến không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn bởi kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của cô.

Trong khi đó, Tôn Lệ rất xinh đẹp, nhưng không phải kiểu hồng nhan họa thủy. Từ khi còn là thiếu nữ, cô đã mang đến cho những người xung quanh cảm giác giống như một cô con gái cưng trong gia đình. Còn Tưởng Cần Cần, vẻ đẹp của cô được ví là một đóa sen trong làn nước xanh mát. Điều đáng nói, bạn diễn của Tôn Lệ trong "Chân Hoàn truyện" chính là Trần Kiến Bân, ông xã của Tưởng Cần Cần.

 

Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần giống nhau đến mức 'không thể phân biệt' khi hóa thân thành nhân vật này - Ảnh 2

Tưởng Cần Cần sinh năm 1975, còn được biết đến với tên gọi Thủy Linh. Cô là một trong những mỹ nhân đình đám thập niên 90 và thành danh nhờ đóng phim của Quỳnh Dao. Nhờ vẻ đẹp mong manh cùng đôi mắt phảng phất u buồn, Tưởng Cần Cần được khán giả ưu ái gọi là "Đệ nhất mỹ nhân cổ trang" và "Tuyệt đại mỹ nhân phim Quỳnh Dao". Bên cạnh đó, cô cũng được ca ngợi là nàng Tây Thi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. 

Tôn Lệ là một trong những nữ diễn viên có thực lực, được coi là bảo chứng thành công cho bất kỳ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào mà cô tham gia. Có thể kể đến loạt tác phẩm ăn khách như Chân Hoàn truyện, Mị Nguyệt truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn... Tôn Lệ hiện vẫn đứng vững trong đội ngũ nữ diễn viên hạng A. 

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