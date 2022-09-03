Tôn Lệ xuất hiện với ngoại hình khác lạ, dân tình không khỏi 'mắt tròn mắt dẹt'

So với hình ảnh Tôn Lệ đã quá quen thuộc trên màn ảnh thì nữ diễn viên của hiện tại trông như hai người khác nhau vậy.

Tôn Lệ là diễn viên thuộc phái thực lực, cũng là mẹ hai con nên công chúng không quá khắt khe soi xét nhan sắc, trạng thái của cô như bao nữ minh tinh khác. Dù vậy thì nhìn những hình ảnh gần đây của Tôn Lệ khiến mình và nhiều khán giả phải giật mình vì diện mạo quá đỗi khác lạ của bà xã Đặng Siêu.

So với hình ảnh Tôn Lệ đã quá quen thuộc trên màn ảnh thì cô của hiện tại trông như hai người khác nhau vậy. Gương mặt của Tôn nương nương trông khá sưng, tròn trịa hơn mọi khi, dáng người cũng lộ rõ vẻ mũm mĩm.

Nhìn vẻ ngoài này của Tôn Lệ, rất nhiều dân mạng gửi lời khuyên cô nên chăm sóc sức khỏe hơn, vì dù sao cũng là người của công chúng, diện mạo rất quan trọng đối với diễn viên. Nhưng thực ra theo như mình biết thì Tôn Lệ rất chăm bảo dưỡng đó chứ, nhưng không hiểu sao phương pháp mà cô ấy áp dụng lại chẳng giúp được gì trong việc duy trì nhan sắc mà còn khiến ngoại hình của nữ diễn viên ngày càng xuống sắc hơn.

Chưa kể chế độ ăn chay trong nhiều năm qua không cung cấp cho Tôn Lệ đủ chất dinh dưỡng, gây tình trạng thiếu hụt Collagen, khiến cô không còn nét trẻ trung, tràn đầy sức sống như thời đóng Chân Hoàn Truyện hay Ngọc Quan Âm nữa.

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