Hậu phong sát tại Cbiz, Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện cùng hai con sinh đôi

Trịnh Sảng hiện đang định cư ở Mỹ sau khi bị "cấm sóng" tại showbiz Trung Quốc vì bê bối đời tư.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Trịnh Sảng cập nhật ảnh mới trên trang cá nhân. Cô chia sẻ khoảnh khắc bên cha mẹ và hai con. Tuy nhiên, để bảo vệ cuộc sống riêng của con, nữ diễn viên không tiết lộ chân dung hai bé. Trong loạt ảnh mới, Trịnh Sảng có tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Cô được nhận xét tăng cân nhiều so với trước. Nữ diễn viên ăn mặc tối giản, bình dân và không trang điểm hay chăm chút tóc tai. Người đẹp Cùng ngắm mưa sao băng đang trải qua cuộc sống giản dị, bình yên ở Mỹ.

Đáng chú ý là Trịnh Sảng che mặt hai đứa trẻ trong bức ảnh đăng công khai. Hai bé khoảng chừng hơn 3 tuổi, đứng trên ghế, vóc dáng mập mạp. Tấm hình được cho là chụp trong sinh nhật Trịnh Sảng. Sau khi bị cấm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Sảng sang Mỹ để giành quyền nuôi con với bạn trai cũ Trương Hằng, nhưng thua kiện. Sau đó, cô quyết định ở lại nước ngoài để bắt đầu cuộc sống mới. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên đăng hình ảnh về cuộc sống mới. Bên cạnh đó, cô nỗ lực học tiếng Anh để hòa nhập với cuộc sống bản địa. Song song với đó, nữ diễn viên theo học khóa nuôi dạy trẻ, tham gia trị liệu tâm lý với chuyên gia theo yêu cầu từ tòa án.

Nữ diễn viên tâm sự nhớ gia đình ở Trung Quốc, nhưng không dám về nước vì sợ gây phiền toái cho người thân. Nữ diễn viên khẳng định đã từ bỏ chấp niệm quay lại giới giải trí. Cô biết bản thân không còn cơ hội sau khi phạm phải sai lầm khó tha thứ. Trịnh Sảng dự định chuyển sang làm YouTuber, sáng tạo nội dung để kiếm thu nhập. Trịnh Sảng bị cấm cửa khỏi showbiz Trung Quốc từ đầu năm 2021, sau khi bạn trai cô - Trương Hằng - tố cáo diễn viên nhờ mang thai hộ rồi chối bỏ con. Diễn viên còn bị buộc tội trốn thuế, phải nộp phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD). Sau scandal này, Trịnh Sảng bị đồn khánh kiệt, cuộc sống ở Mỹ gặp nhiều khó khăn. Trước đó, Trịnh Sảng từng nổi tiếng từ vai Sam Thái trong phim đầu tay - Cùng nhau ngắm mưa sao băng (Vườn sao băng phiên bản Trung Quốc). Sau này, cô góp mặt trong các phim ngôn tình Cổ kiếm kỳ đàm, Vẫn cứ thích em, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên... Tuy được săn đón trong giới phim ảnh, Trịnh Sảng gây tranh cãi về diễn xuất lẫn đời tư, hay phát ngôn vạ miệng.

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