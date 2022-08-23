Trịnh Sảng bất ngờ cập nhật ảnh mới trên tạp chí Việt Nam vào ngày sinh nhật, tự nhận ngoại hình béo lên?

Sao quốc tế 23/08/2022 15:15

Trịnh Sảng bất ngờ gây choáng các netizen khi đăng tải hình ảnh mới của bản thân vào ngày sinh nhật.

Trịnh Sảng bất ngờ gây choáng các netizen khi đăng tải hình ảnh mới của bản thân vào ngày sinh nhật. Cụ thể, cô đăng hình ảnh mình chụp cho tạp chí Bazaar Việt Nam lên tài khoản Instagram cá nhân kèm theo đó là lời nhắn: “Mọi người muốn biết tôi dạo này thế nào ? Đáp án là béo lên rồi nhé”.

Trịnh Sảng bất ngờ cập nhật ảnh mới trên tạp chí Việt Nam vào ngày sinh nhật, tự nhận ngoại hình béo lên? - Ảnh 1
Trịnh Sảng đăng hình ảnh mình chụp cho tạp chí Bazaar Việt Nam lên tài khoản Instagram cá nhân - Ảnh: Internet

 

Đặc biệt ngay trong ngày 22/8 cũng chính là sinh nhật Trịnh Sảng, cô nàng cũng vừa đăng tải các bức hình được chụp ở buổi sinh nhật do fan tổ chức để mừng sinh nhật tuổi 31 của mình lên Instagram cá nhân. Được biết, đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đăng ảnh tự sướng sau thời gian dài  trong đó cô nàng trông vẫn xinh đẹp như thuở nào, đặc biệt thần thái trông tươi tắn hơn hẳn so với lúc scandal nổ ra .

Hiện tại, Trịnh Sảng chủ yếu hoạt động ở hai nền tảng Youtube và Instagram, thường xuyên chia sẻ về các hoạt động công ích, tình nguyện vì trẻ em mà cô tham gia. Theo đó, động thái mới nhất của nữ diễn viên cũng khiến dân tình đặt ra nghi vấn phải chăng cô nàng sắp tái xuất trở lại?

Được biết, scandal của Trịnh Sảng nổ ra vào đầu năm 2021. Cụ thể, từng xác nhận hẹn hò trong quá khứ, ngày 18/1, Trương Hằng - một nhà sản xuất chương trình khá kín tiếng đã tố bạn gái cũ (cũng có thể được gọi là vợ chưa cưới) có nhiều hành động đáng chê trách: Chối bỏ quyền làm mẹ, kiên quyết phá thai dù đã được 7 tháng.

Trịnh Sảng bất ngờ cập nhật ảnh mới trên tạp chí Việt Nam vào ngày sinh nhật, tự nhận ngoại hình béo lên? - Ảnh 2
Scandal của Trịnh Sảng nổ ra vào đầu năm 2021 - Ảnh: Internet

 

Từ đây, bức màn của mọi chuyện bắt đầu được kéo xuống - phơi bày cho người hâm mộ cũng như khán giả "bộ mặt thật" của Trịnh Sảng từng khiến vạn người mê bởi tính cách cũng như cách sống ngưỡng mộ.

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